Chi tiết siêu phẩm Xiaomi 12 vừa ra mắt, gây sốt thị trường Việt Nam

Vừa qua, Xiaomi chính thức giới thiệu dòng flagship mới nhất dành cho năm 2022 mang tên Xiaomi 12 series với 3 phiên bản Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro và Xiaomi 12X. Đáng chú ý là bộ đôi "Bậc thầy điện ảnh" Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12. Thiết kế của Xiaomi 12 năm nay giống với những hình ảnh rò rỉ trước đó, khá an toàn nhưng có tới 4 màu sắc trẻ trung. Xiaomi 12 có màn hình AMOLED 6,28 inch nhỏ hơn đáng kể so với hầu hết các flagship Android khác cỡ khoảng 6,7 inch. Sở hữu màn hình cong nên chiều ngang có thể rút gọn một chút. Cụ thể, kích thước của Xiaomi 12 là 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, rất nhỏ gọn để cầm nắm và di động. Màn hình này có độ phân giải FHD +, tần số quét 120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz, độ sáng tối đa 1100nits, màu 12bit và hỗ trợ Dolby Vision cùng HDR10+. Điểm ấn tượng nhất của Xiaomi 12 là dòng máy đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại với GPU và công cụ AI được cải tiến lần lượt 52% và 400% so với thế hệ trước. Nhiệt độ hứa hẹn kiểm soát tốt hơn nhờ hệ thống làm mát chất lỏng VC siêu lớn 2600mm². Nhiệt độ chính là điểm yếu của Snapdragon 888 trước đó. Flagship mới của Xiaomi sở hữu camera chính sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX 766 50MP quen thuộc trên hàng loạt flagship của năm 2021 như OPPO Find X3 Pro và OnePlus Nord 2. Các kỹ sư của Xiaomi đã cố gắng thu nhỏ bo mạch chủ của Xiaomi 12 để nó mỏng nhẹ và nhỏ gọn một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù vậy ở bên trong Xiaomi 12 vẫn có pin lên đến 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 67W thông qua dây cắm và củ sạc. Với sạc không dây, Xiaomi 12 có thể đạt 50W và sạc ngược cho thiết bị khác ở mức 10W.Xiaomi 12 Pro là phiên bản nâng cấp nhẹ của Xiaomi 12. Bạn sẽ có màn hình 6,73 inch lớn hơn với độ phân giải 2K. Tốc độ sạc cũng đã được tăng lên gần hai lần, ở mức 120W. Máy có tới 4 loa tinh chỉnh bởi Harman Kadon đem đến âm thanh theo Xiaomi là ấn tượng hơn nhiều so với smartphone phổ thông hiện nay. Màn hình lớn hơn đồng nghĩa kích thước máy cũng tăng lên, Xiaomi 12 Pro có kích thước 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, khối lượng ở mức 205g. Hệ thống camera khác biệt đáng kể, máy có 3 camera với cảm biến chính 50MP IMX707 (1 / 1.28 ″, 1.22µm), 50MP tele và 50MP siêu rộng. Xiaomi 12 Pro có 4 màu gồm Đen, Xanh dương, Tím và Xanh lá cây với 2 tuỳ chọn chất liệu mặt lưng là bằng kính và da Xiaomi 12 Pro có phiên bản 12GB+256GB, chính thức mở bán với giá 27.990.000 đồng. Xiaomi 12 phiên bản 8GB+256GB, chính thức mở bán với giá 19.990.000 đồng. Mời các bạn xem video: Việt Nam có những thương hiệu điện thoại nào? Nguồn: VTV

Vừa qua, Xiaomi chính thức giới thiệu dòng flagship mới nhất dành cho năm 2022 mang tên Xiaomi 12 series với 3 phiên bản Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro và Xiaomi 12X. Đáng chú ý là bộ đôi "Bậc thầy điện ảnh" Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12. Thiết kế của Xiaomi 12 năm nay giống với những hình ảnh rò rỉ trước đó, khá an toàn nhưng có tới 4 màu sắc trẻ trung. Xiaomi 12 có màn hình AMOLED 6,28 inch nhỏ hơn đáng kể so với hầu hết các flagship Android khác cỡ khoảng 6,7 inch. Sở hữu màn hình cong nên chiều ngang có thể rút gọn một chút. Cụ thể, kích thước của Xiaomi 12 là 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, rất nhỏ gọn để cầm nắm và di động. Màn hình này có độ phân giải FHD +, tần số quét 120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz, độ sáng tối đa 1100nits, màu 12bit và hỗ trợ Dolby Vision cùng HDR10+. Điểm ấn tượng nhất của Xiaomi 12 là dòng máy đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại với GPU và công cụ AI được cải tiến lần lượt 52% và 400% so với thế hệ trước. Nhiệt độ hứa hẹn kiểm soát tốt hơn nhờ hệ thống làm mát chất lỏng VC siêu lớn 2600mm². Nhiệt độ chính là điểm yếu của Snapdragon 888 trước đó. Flagship mới của Xiaomi sở hữu camera chính sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX 766 50MP quen thuộc trên hàng loạt flagship của năm 2021 như OPPO Find X3 Pro và OnePlus Nord 2. Các kỹ sư của Xiaomi đã cố gắng thu nhỏ bo mạch chủ của Xiaomi 12 để nó mỏng nhẹ và nhỏ gọn một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù vậy ở bên trong Xiaomi 12 vẫn có pin lên đến 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 67W thông qua dây cắm và củ sạc. Với sạc không dây, Xiaomi 12 có thể đạt 50W và sạc ngược cho thiết bị khác ở mức 10W. Xiaomi 12 Pro là phiên bản nâng cấp nhẹ của Xiaomi 12. Bạn sẽ có màn hình 6,73 inch lớn hơn với độ phân giải 2K. Tốc độ sạc cũng đã được tăng lên gần hai lần, ở mức 120W. Máy có tới 4 loa tinh chỉnh bởi Harman Kadon đem đến âm thanh theo Xiaomi là ấn tượng hơn nhiều so với smartphone phổ thông hiện nay. Màn hình lớn hơn đồng nghĩa kích thước máy cũng tăng lên, Xiaomi 12 Pro có kích thước 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, khối lượng ở mức 205g. Hệ thống camera khác biệt đáng kể, máy có 3 camera với cảm biến chính 50MP IMX707 (1 / 1.28 ″, 1.22µm), 50MP tele và 50MP siêu rộng. Xiaomi 12 Pro có 4 màu gồm Đen, Xanh dương, Tím và Xanh lá cây với 2 tuỳ chọn chất liệu mặt lưng là bằng kính và da Xiaomi 12 Pro có phiên bản 12GB+256GB, chính thức mở bán với giá 27.990.000 đồng. Xiaomi 12 phiên bản 8GB+256GB, chính thức mở bán với giá 19.990.000 đồng. Mời các bạn xem video: Việt Nam có những thương hiệu điện thoại nào? Nguồn: VTV