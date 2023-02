Chân dung loài “hải âu quái vật”, nỗi ám ảnh thời cổ đại

Mới đây, thợ săn hóa thạch nghiệp dư Alastair Johnsonc đã khai quật được những mảnh hài cốt hóa thạch như xương hải âu tại Đảo Bắc của New Zealand. Sau khi phóng to những mảnh hài cốt, Johnson đã phải sửng sốt vì quá khứ đáng sợ của loài vật này. Điều này khiến chúng ta khó có thể hình dung nổi mối liên hệ với những con hải âu đáng yêu ngày nay. Những mảnh hài cốt của loài " hải âu quái vật" này đã 3 triệu tuổi được thu thập từ phát hiện ban đầu của thợ săn hóa thạch nghiệp dư Alastair Johnson năm 2017. Ông Johnson đã thu thập được hộp sọ vào thời điểm đó, sau 2 năm lại tiếp tục phát hiện xương cánh. Mẫu vật được đặt tên Macronectes tinae, nhằm vinh danh người bạn đời quá cố Tina King của ông Johnson. Macronectes tinae là một sinh vật đã tuyệt chủng thuộc về chi hải âu khổng lồ Macronectes, với một số loài to lớn khác còn tồn tại cho tới ngày nay. Macronectes tinae là "quái vật" săn mồi đáng sợ, chúng là nỗi ám ảnh của các bờ biển cổ đại. Macronectes tinae có thể có sải cánh khoảng 1,5 m trong quá khứ, to hơn đa số hải âu hiện đại dù vẫn kém 2 loài Hải âu khổng lồ phương Bắc và Hải âu khổng lồ phương Nam. Loài "hải âu quái vật" này sở hữu đôi chân to khỏe, bàn chân rộng và một chiếc mỏ như dao găm. Tất cả những đặc điểm này đều là "vũ khí tối tân" khiến Macronectes tinae trở thành một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất thời cổ đại. Macronectes tinae có thể dúng chiếc mỏ sắc nhọn của mình để chọc vào xác các con hải cẩu để ăn ruột của chúng điều mà không loài hải âu nào khác làm được. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc với những độc chiêu “truy sát” con mồi của động vật. Nguồn: Kienthucnet.vn

