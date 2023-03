Chấn động nước Anh công bố tài liệu tuyệt mật về UFO

Từ đầu những năm 1950 - 2009, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Anh đã tiến hành ghi chép và điều tra các báo cáo về UFO. Hơn 1 thập kỷ sau khi chương trình kết thúc, nhiều tài liệu mật về UFO được phân loại và lưu trữ sẽ lần đầu tiên được công bố với công chúng. Trước đây, một số dữ liệu của Bộ Quốc phòng Anh về UFO được công khai website của Lưu trữ Quốc gia Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo về UFO của Bộ Quốc phòng Anh sẽ được công bố trong năm 2020 trên website riêng. Thông tin này do người phát ngôn của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tiết lộ. Quyết định này được đưa ra sau khi PA Media - một hãng tin của Anh - gửi yêu cầu về các tài liệu tuyệt mật về UFO theo Đạo luật Tự do Thông tin. Chính vì vậy, các quan chức của Bộ Quốc phòng Anh quyết định sẽ tốt hơn nếu công bố những hồ sơ này thay vì tiếp tục gửi tài liệu đến trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Trong số các báo cáo về UFO này có: "một ánh sáng hình đĩa bạc" (được báo cáo vào tháng 1 năm 2009), "lên đến 20 lần phát sáng màu cam và đỏ" (được báo cáo vào tháng 6), "một quả cầu/quả cầu bạc/trắng, sáng, lớn" (được báo cáo vào tháng 7) và "Ba quả cầu vàng rực trên bầu trời" (báo cáo vào tháng 9). Theo Nick Pope, người từng đảm nhận nhiệm vụ điều tra các báo cáo về các vụ chứng kiến UFO ở Bộ Quốc phòng Anh. Sau khi công tác tại một số vị trí khác nhau, năm 1991 ông được phân vào làm ở một bộ phận của Ban Thư ký được gọi là Sec (AS) 2a. Trong vòng 60 năm qua, khoảng 12.000 vụ chứng kiến UFO đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Anh. Bộ Quốc phòng thường kết luận rập khuôn cho hầu hết các vụ chứng khiến, ông Pope nói, nhưng khoảng 5% trong số đó “dường như đã đi ngược lại cách giải thích thường”. Bộ không loại trừ một cách giải thích “ngoài Trái Đất”, cũng không coi đó là cách giải thích khả dĩ nhất cho các hiện tượng UFO bí ẩn này. Ông Pope nói rằng sự tồn tại của các vật thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất đã được nhìn nhận như một viễn cảnh có “xác suất thấp/hậu quả cao”. Rất nhiều các vụ UFO đã được báo cáo bởi người dân, nhưng các báo cáo được ông Pope quan tâm nhất là những vụ chứng kiến của các phi công, nhân viên cảnh sát, và sĩ quan quân đội. Đáng chú ý nhất là vụ việc phi công chiến đấu người Mỹ đang bay từ một căn cứ không quân Anh trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh Lạnh, đã được lệnh bắt vào một UFO khổng lồ đang chuyển động trên vùng Biển Bắc vào đêm ngày 20/5/1957. Nhưng vào phút chót, vật thể lạ đã di chuyển với tốc độ rất nhanh và đột nhiên biến mất. Bay hết tốc độ trong một đêm đầy mây, phi công cho biết anh đã được lệnh bắn 24 quả tên lửa vào vật thể bí ẩn. Xuất hiện trên kênh Sky News của Anh, phi công Mỹ về hưu Milton Torres khẳng định anh chính là người phi công năm xưa trong tài liệu của Bộ quốc phòng Anh. Torres cho hay đã nỗ lực suốt 50 năm qua để đưa sự thật về UFO ra ánh sáng. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

Từ đầu những năm 1950 - 2009, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Anh đã tiến hành ghi chép và điều tra các báo cáo về UFO. Hơn 1 thập kỷ sau khi chương trình kết thúc, nhiều tài liệu mật về UFO được phân loại và lưu trữ sẽ lần đầu tiên được công bố với công chúng. Trước đây, một số dữ liệu của Bộ Quốc phòng Anh về UFO được công khai website của Lưu trữ Quốc gia Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo về UFO của Bộ Quốc phòng Anh sẽ được công bố trong năm 2020 trên website riêng. Thông tin này do người phát ngôn của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tiết lộ. Quyết định này được đưa ra sau khi PA Media - một hãng tin của Anh - gửi yêu cầu về các tài liệu tuyệt mật về UFO theo Đạo luật Tự do Thông tin. Chính vì vậy, các quan chức của Bộ Quốc phòng Anh quyết định sẽ tốt hơn nếu công bố những hồ sơ này thay vì tiếp tục gửi tài liệu đến trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Trong số các báo cáo về UFO này có: "một ánh sáng hình đĩa bạc" (được báo cáo vào tháng 1 năm 2009), "lên đến 20 lần phát sáng màu cam và đỏ" (được báo cáo vào tháng 6), "một quả cầu/quả cầu bạc/trắng, sáng, lớn" (được báo cáo vào tháng 7) và "Ba quả cầu vàng rực trên bầu trời" (báo cáo vào tháng 9). Theo Nick Pope, người từng đảm nhận nhiệm vụ điều tra các báo cáo về các vụ chứng kiến UFO ở Bộ Quốc phòng Anh. Sau khi công tác tại một số vị trí khác nhau, năm 1991 ông được phân vào làm ở một bộ phận của Ban Thư ký được gọi là Sec (AS) 2a. Trong vòng 60 năm qua, khoảng 12.000 vụ chứng kiến UFO đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Anh. Bộ Quốc phòng thường kết luận rập khuôn cho hầu hết các vụ chứng khiến, ông Pope nói, nhưng khoảng 5% trong số đó “dường như đã đi ngược lại cách giải thích thường”. Bộ không loại trừ một cách giải thích “ngoài Trái Đất”, cũng không coi đó là cách giải thích khả dĩ nhất cho các hiện tượng UFO bí ẩn này. Ông Pope nói rằng sự tồn tại của các vật thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất đã được nhìn nhận như một viễn cảnh có “xác suất thấp/hậu quả cao”. Rất nhiều các vụ UFO đã được báo cáo bởi người dân, nhưng các báo cáo được ông Pope quan tâm nhất là những vụ chứng kiến của các phi công, nhân viên cảnh sát, và sĩ quan quân đội. Đáng chú ý nhất là vụ việc phi công chiến đấu người Mỹ đang bay từ một căn cứ không quân Anh trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh Lạnh, đã được lệnh bắt vào một UFO khổng lồ đang chuyển động trên vùng Biển Bắc vào đêm ngày 20/5/1957. Nhưng vào phút chót, vật thể lạ đã di chuyển với tốc độ rất nhanh và đột nhiên biến mất. Bay hết tốc độ trong một đêm đầy mây, phi công cho biết anh đã được lệnh bắn 24 quả tên lửa vào vật thể bí ẩn. Xuất hiện trên kênh Sky News của Anh, phi công Mỹ về hưu Milton Torres khẳng định anh chính là người phi công năm xưa trong tài liệu của Bộ quốc phòng Anh. Torres cho hay đã nỗ lực suốt 50 năm qua để đưa sự thật về UFO ra ánh sáng. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.