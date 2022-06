Chấn động những câu chuyện bị nghi có thật về người sói

Mùa xuân năm 1603, tại những quận St. Sever oet Gascony, phía cực tây năm nước Pháp, ở những làng, thôn xóm nhỏ, những đứa trẻ biến mất một cách bí ẩn và không thể tìm thấy. Sau đó, thậm chí những đứa trẻ nằm trong nôi cũng bị bắt mất khi người mẹ chẳng may ngủ quên. Người ta nói rằng do sói, nhưng cũng có người nghĩ rằng có thứ đáng sợ hơn. Đặc biệt, khi quan tòa vùng Barony de la Roche Chalais và de la Chatellenie có được thông tin từ ba nhân chứng, trong đó có cô bé 13 tuổi Marguerite Poirier ở ngôi làng nhỏ (St Paul ở vùng Parish của Esperon). Cô bé nói mình bị tấn công bởi một con quái thú kinh dị, có hình hài giống sói khi trăng tròn. Cô bé nói nó giống một con thú hoang dại, giống chó khổng lồ, chạy đến muốn xé xác cô bé bằng hàm răng sắc nhọn nhưng may thay cô bé có được một vũ khí bằng sắt để tự vệ. Vào thế kỉ 16, ở thị trấn nhỏ Dole, một bảng thông báo được dán lên nói rằng tất cả mọi người có thể đi tìm và tiêu diệt người sói đang đe dọa ngôi làng. Khi đi lại trong rừng, một nhóm người dân làng nghe thấy tiếng hét của một đứa trẻ kèm theo một tiếng sói tru. Khi họ chạy đến thì thấy một đứa trẻ bị thương, đang cố gắng vật lộn với một con quái vật. Sau này, họ xác nhận được con quái vật đó là Gilles Garnier. Khi một cậu bé 10 tuổi biến mất quanh nhà của Garnier, thì anh ta bị bắt và khai nhận mình là người sói. Sau đó, anh ta đã bị thiêu sống. Theo những gì ghi lại, năm 1649, thành phố Greifwald (Đức) loạn lên vì người sói. Số lượng người sói ở đây tăng mạnh khiến bất cứ ai ra ngoài khi trời tối thì đều có thể bị nguy hiểm. Một nhóm học sinh đã quyết định lập kế hoạch săn lùng chúng. Họ thu thập những vật dụng bằng bạc rồi nung chảy chúng để đúc đạn bạc. Họ ra ngoài mỗi đêm, cùng nhau săn lùng những người sói và hạ từng người một. Sau đó, cuối cùng những người dân làng có thể trở lại cuộc sống bình thường. Năm 1685, thị trấn Ansbach ở Baravia (Đức) bị tấn công bởi một con sói lớn ở vùng lân cận. Tin đồn trong thị trấn nói rằng con sói đó thực chất là một người sói cũng chính là vị thị trưởng quá cố của nơi đây. Khi con sói bị giết, người dân nơi đây đã trang điểm cho cái xác để tưởng nhớ vị thị trưởng. Xác con sói được bày trong quảng trường thị trấn, sau đó thì được chuyển vào bảo tàng. Vào thời xa xưa, những khu rừng ở vùng lân cận Klein-Krams gần Ludwigslust, Đức, là nơi thu hút những thợ săn tài giỏi đến để thử sức chính mình. Nhiều năm liền, những người thợ săn đó đều đi tìm kiếm một con sói lớn nhưng không ai có thể bắt được. Có lúc, người ta thấy con quái vật đến gần thu hút họ, nhưng rồi lại chạy mất mà không dính phát đạn nào. Cho đến khi, trong một cuộc đi săn, người lính trẻ đi qua ngôi làng và thấy một nhóm người vừa chạy vừa la hét ra khỏi căn nhà. Tò mò, anh đã kéo một người lại để hỏi thì biết được trong căn nhà của gia đình Feeg đó không có ai khác ngoài đứa con nhỏ. Mà đứa nhỏ đó khi ở nhà một sẽ biến thành người sói và đe dọa người xung quanh. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

