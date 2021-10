Cảnh báo: Núi Himalaya đang tan chảy, đe dọa an nguy gần 2 tỷ người!

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn lên các sông băng của dãy núi Himalaya, Hindu Kush, Karakoram và Pamir tại các quốc gia Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Myanmar. Theo Trung tâm nghiên cứu Núi quốc tế cảnh báo rằng, dựa vào tốc độ nóng lên toàn cầu hiện tại, khoảng 56.000 sông băng sẽ biến mất vào năm 2100. Nếu các sông băng này tan chảy, đời sống của hơn 1,9 tỉ người sống tại Nam Á, vốn phụ thuộc nguồn nước vào các sông băng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Không những thế, các hoạt động dân sinh như nông nghiệp, thủy điện và du lịch trong khu vực cũng bị tác động tiêu cực do sự thay đổi lưu vực các dòng sông. Cũng theo các nhà khoa học, yếu tố nguy hiểm nhất của sông băng tan chảy chính là các hồ nước hình thành trên các sườn núi. Từ năm 1990 đến 2010, hơn 900 hồ nước mới được hình thành trên các dãy núi cao của châu Á. “Sự tan chảy của các sông băng đang xảy ra nhanh hơn so với dự kiến”, Alton Byers - nhà địa lý thuộc Đại học Colorado cho biết. Theo ông, khí hậu Trái đất ngày càng nóng hơn, khiến băng ở các đỉnh núi tan chảy. Chúng đầu tiên tạo thành các vũng nước nhỏ, sau đó hội tụ thành các hồ nước lớn hàng triệu m3 trên lưng chừng núi. Tuy nhiên, khi lượng nước chảy vào quá nhiều, những hồ nước này sẽ bị vỡ, tạo thành các trận lụt lớn có sức phá hoại khủng khiếp. Trận lũ lụt ở Himalaya kinh khủng nhất đã xảy ra ở vùng Khumbu của Nepal vào ngày 4/8/1985 chính là điển hình. Sau đợt tuyết lở đổ xuống sông băng Langmoche và tràn xuống hồ Dig, các làn sóng cao 4-6 m đã phá vỡ con đập và giải phóng hơn 1,3 tỉ m3 nước, tương đương với 2.000 bể bơi có kích cỡ tiêu chuẩn của Olympic. Từ cuối những năm 1980, các nhóm nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu thí điểm 2 hồ nước trên dãy Himalaya. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một hồ nước mới được hình thành với tên gọi Imja đang mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong giai đoạn năm 2000 đến 2007, diện tích bề mặt của hồ đã tăng thêm khoảng 100 m2. Các quốc gia cũng đang rất lo lắng với sự nguy hiểm mà các sông băng tan chảy mang lại. Để đối phó với các hồ nước trên núi cao do các sông băng tan chảy tạo ra, nhiều quốc gia đã tính tới phương án thoát dần nước để giảm sức ép và nguy cơ lũ lụt. Tuy nhiên, cách tốt nhất chính là bảo vệ môi trường, hạn chế hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn lên các sông băng của dãy núi Himalaya, Hindu Kush, Karakoram và Pamir tại các quốc gia Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Myanmar. Theo Trung tâm nghiên cứu Núi quốc tế cảnh báo rằng, dựa vào tốc độ nóng lên toàn cầu hiện tại, khoảng 56.000 sông băng sẽ biến mất vào năm 2100. Nếu các sông băng này tan chảy, đời sống của hơn 1,9 tỉ người sống tại Nam Á, vốn phụ thuộc nguồn nước vào các sông băng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Không những thế, các hoạt động dân sinh như nông nghiệp, thủy điện và du lịch trong khu vực cũng bị tác động tiêu cực do sự thay đổi lưu vực các dòng sông. Cũng theo các nhà khoa học, yếu tố nguy hiểm nhất của sông băng tan chảy chính là các hồ nước hình thành trên các sườn núi. Từ năm 1990 đến 2010, hơn 900 hồ nước mới được hình thành trên các dãy núi cao của châu Á. “Sự tan chảy của các sông băng đang xảy ra nhanh hơn so với dự kiến”, Alton Byers - nhà địa lý thuộc Đại học Colorado cho biết. Theo ông, khí hậu Trái đất ngày càng nóng hơn, khiến băng ở các đỉnh núi tan chảy. Chúng đầu tiên tạo thành các vũng nước nhỏ, sau đó hội tụ thành các hồ nước lớn hàng triệu m3 trên lưng chừng núi. Tuy nhiên, khi lượng nước chảy vào quá nhiều, những hồ nước này sẽ bị vỡ, tạo thành các trận lụt lớn có sức phá hoại khủng khiếp. Trận lũ lụt ở Himalaya kinh khủng nhất đã xảy ra ở vùng Khumbu của Nepal vào ngày 4/8/1985 chính là điển hình. Sau đợt tuyết lở đổ xuống sông băng Langmoche và tràn xuống hồ Dig, các làn sóng cao 4-6 m đã phá vỡ con đập và giải phóng hơn 1,3 tỉ m3 nước, tương đương với 2.000 bể bơi có kích cỡ tiêu chuẩn của Olympic. Từ cuối những năm 1980, các nhóm nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu thí điểm 2 hồ nước trên dãy Himalaya. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một hồ nước mới được hình thành với tên gọi Imja đang mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong giai đoạn năm 2000 đến 2007, diện tích bề mặt của hồ đã tăng thêm khoảng 100 m2. Các quốc gia cũng đang rất lo lắng với sự nguy hiểm mà các sông băng tan chảy mang lại. Để đối phó với các hồ nước trên núi cao do các sông băng tan chảy tạo ra, nhiều quốc gia đã tính tới phương án thoát dần nước để giảm sức ép và nguy cơ lũ lụt. Tuy nhiên, cách tốt nhất chính là bảo vệ môi trường, hạn chế hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.