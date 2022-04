Cắn phải sạn trong món ăn, cặp vợ chồng bỗng có hàng tỷ đồng

Cặp vợ chồng Michael Spressler và Maria Spressler tới nhà hàng Lobster House (Cape May, New Jersey, Mỹ) để ăn tối như mọi khi. Họ quyết định sẽ dùng bữa tối tại đây với món khai vị là sò. Tuy nhiên khi ăn đến con sò thứ 12, ông Michael nhai phải hạt sạn cứng trong miệng mình khiến răng ông cảm giác như sắp gãy. Khi soi nó trong lòng bàn tay, ông bất ngờ nhận ra đó là một viên ngọc trắng và tròn trịa. Ông Michael đặc biệt kinh ngạc vì khả năng tìm thấy một viên ngọc trai trong một con sò có thể ăn được là cực kỳ hiếm - cứ 10.000 con sò thì chỉ có một con chứa vật báu đại dương này. Cặp vợ chồng đã dùng bữa tại nhà hàng này 34 năm và đây là lần đầu tiên họ trải qua sự việc như vậy. Ông Michael cho biết, những người sưu tập ngọc trai nghiệp dư ước tính rằng viên ông vừa tìm thấy "có thể trị giá hàng nghìn đô la". Viên ngọc mà ông Michael tìm thấy có kích thước 8,8 mm. Theo các chuyên gia tại từ Pearl Source, viên ngọc có thể có giá từ 50 đến 100.000 đô la (1,15 đến 2,3 tỷ VND) tùy thuộc vào vùng nước mà nó sinh sống. Một số người khi nghe câu chuyện hoài nghi đã nhầm lẫn và cho rằng chỉ có trai biển mới tạo ra ngọc trai, do đó nhà hàng phải lên tiếng đính chính: "Cả trai biển và sò đều tạo ra ngọc trai. Phổ biến nhất là trai biển nhưng sò vẫn có thể tạo ra ngọc." Ngọc trai được hình thành khi có một vật lạ nhỏ như hạt cát vô tình rơi chui vào bên trong cơ thể của loài trai. Nó bắt đầu kích thích con trai trao đổi chất bọc lấy mình. Đây được gọi là xà cừ, chính là lớp lấp lánh ánh ngũ sắc bên ngoài viên trai. Quà trình này được lặp đi lặp lại đều đặn diễn ra trong nhiều năm để tạo thành ngọc trai. Có những viên trai biển mất hàng chục năm để hình thành, chúng sở hữu độ bóng cùng kích thước lớn. Đây được coi là loại ngọc có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay. Sau khi được đánh bắt, ngọc trai tự nhiên được làm sạch, trải qua các quy định kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để tiến hành làm các đồ trang sức. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ngọc trai tự nhiên và ngọc trai nuôi chính là lớp xà cừ bên ngoài. Ngọc trai tự nhiên được hình thành hoàn toàn không có sự can thiệp của con người. Nên độ sáng bóng, lấp lánh của ánh xà cừ vô cùng đẹp mắt, cầm vào tay bạn có thể cảm nhận được sự bóng mát của viên trai đem lại. Từ lâu, ngọc trai đã được mệnh danh là nữ hoàng của các loại đá quý. Chúng là một trong những loại đá quý sớm nhất từng được phát hiện, và được cho là đã được tôn kính và buôn bán cách đây 6.000 năm. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

