Cận cảnh loài thú nhỏ nhất từng được tìm thấy ở Việt Nam

Trong tất cả các loài động vật có vú hiện diện ở Việt Nam, chuột chù nhắt (Suncus etruscus) được coi là loài "quán quân" về mức độ tí hon. Ảnh: Wikipedia.Các cá thể trưởng thành của loài thú này có chiều dài đầu và thân khoảng 4 cm, chiều dài đuôi bằng khoảng 2/3 thân, trọng lượng trung bình 1,8 gram - chưa bằng nửa muỗng cà phê. Ảnh: Alejandro García / Flickr.Trọng lượng nhẹ khó tin khiến chuột chù nhắt là loài động vật có vú nhỏ nhất còn tồn tại được biết đến xét theo trọng lượng. Ảnh: Bernard DUPONT / Flickr.Những con vật này có bộ lông màu nâu xám đến nâu đậm hoặc đen khói, mặt trên đậm màu hơn mặt dưới, răng trắng, các chi rất nhỏ, đuôi nhẵn với các sợi lông dài mọc lơ thơ từ gốc đến chóp đuôi. Ảnh: Jordi Burch / Flickr. Về mặt sinh thái, chuột chù nhắt thích sống ở nơi có khí hậu ấm áp và ẩm ướt nhiều cây bụi, kẽ hở để ẩn nấp, đôi khi xuất hiện cả ở nơi có con người sinh sống. Ảnh: ZooChat. Chúng ăn nhiều loại động vật nhỏ khác nhau, chủ yếu là côn trùng, và có thể săn những con mồi có kích thước ngang bằng với chính chúng bằng những chiếc răng nhọn. Ảnh: Museu Virtual Biodiversidade. Có tầm nhìn kém nên chuột chù nhắt chủ yếu định vị con mồi thông qua bộ râu nhạy cảm. Với tốc độ săn mồi rất nhanh, chúng chỉ mất vài trăm mili giây để giết chết con mồi sau khi đưa vào tầm ngắm. Ảnh: Biolib.cz. Cơ thể cực nhỏ của chuột chù nhắt dẫn đến hệ quả là chúng có tốc độ trao đổi chất nhanh (do tốc độ mất nhiệt nhanh). Mỗi ngày chuột tiêu thụ lượng thức ăn gấp 1,5–2 lần trọng lượng cơ thể để bảo đảm sự tồn tại của mình. Ảnh: Wikipedia. Vào mùa lạnh và khi thiếu thức ăn, chuột chù nhắt hạ nhiệt độ cơ thể xuống khoảng 12 độ C và rơi vào trạng thái ngủ đông tạm thời để giảm tiêu thụ năng lượng. Ảnh: Biodiversity of Cyprus. Tại Việt Nam, chuột chù nhắt được ghi nhận ở nhiều nơi, từ vùng núi phía Bắc đến khu vực Đông Nam Bộ. Rất khó xác định các quần thể khác nhau là động vật bản địa hay được du nhập vào Việt Nam từ bên ngoài. Ảnh: Biolib.cz. Trên thế giới, loài thú siêu nhỏ này phân bố rộng trên lục địa Á - Âu và Bắc Phi. Do hoạt động của con người, chúng cũng được đưa đến nhiều hải đảo xa đất liền, chẳng hạn như quần đảo Canary. Ảnh: SECEM. Trên phương diện bảo tồn, dù phân bố rộng và ít bị đe dọa, nhưng chuột chù nhắt không phải là loài có số lượng dồi dào. Ở một số nước như Azerbaijan, Georgia, Jordan, Kazakhstan... chúng đã được đưa vào Sách Đỏ. Ảnh: JungleDragon. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

