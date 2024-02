Cận cảnh loài linh dương có vòi duy nhất trên thế giới

Sinh sống ở các thảo nguyên vùng Trung Á, linh dương Saiga (Saiga tatarica) là loài vật độc đáo bậc nhất trong họ Trâu bò (Bovidae). Ảnh: Wikipedia.Các cá thể trưởng thành của loài thú móng guốc này có chiều dài cơ thể khoảng 1,2 mét, chiều cao tới vai từ 60–80 cm và nặng từ 36–63 kg. Đuôi của chúng khá ngắn, chỉ dài khoảng 6 – 13 cm. Ảnh: Britannica.Những con đực thường lớn hơn con cái và có sừng dài từ 20–25 cm. Con cái không có sừng. Ảnh: Fauna & Flora International.Linh dương Saiga có đặc điểm dễ nhận biết là cấu trúc mũi linh hoạt, gần giống như vòi của loài heo vòi. Chiếc "vòi" của chúng có cấu tạo độc đáo, rất nhiều lông, với tuyến nhầy và hệ thống xương phức tạp. Ảnh: Reddit.Cấu trúc mũi đặc biệt của chúng có chức năng lọc cát bụi trong không khí trong quá trình di chuyển và làm ấm không khí trước khi vào phổi trong mùa đông khắc nghiệt ở khu vực. Ảnh: RSPB.Vào mùa hè, linh dương Saiga có lớp lông mỏng màu quế. Còn mùa đông lông của chúng ngả sang màu bạc và dày lên 70%. Chân của loài linh dương có vòi này khá khẳng khiu và chúng có khả năng bơi qua sông. Ảnh: Altyn Dala Conservation Initiative.Di cư theo mùa, linh dương Saiga tới những khu đồng cỏ ở phía Bắc vào mùa xuân và mùa hè, và trở về phương Nam để tránh đông vào mùa thu. Chúng có thể di chuyển 80–120 km một ngày. Ảnh: Baku magazine.Mùa sinh sản của linh dương Saiga bắt đầu vào tháng 10. Những con đực có những cuộc chiến khốc liệt, với tỉ lệ tử vong rất cao. Những con đực sống sót có thể kết đôi với 5-50 con cái. Ảnh: Department of Biology.Các con non sẽ được sinh ra sau khoảng 140 ngày mẹ chúng mang thai. Mỗi linh dương cái sẽ đẻ một cặp (khoảng 70% các trường hợp) hoặc một linh dương con. Ảnh: Animalia.bio.Từng hiện diện ở khắp các vùng thảo nguyên rộng lớn ở lục địa Á - Âu, số lượng linh dương Saiga đã suy giảm với tốc độ chóng mặt sau khi Liên Xô tan rã, chủ yếu do tình trạng săn bắt bừa bãi và dịch bệnh. Ảnh: Animal Spot.Từ năm 1990-2005, số lượng linh dương Saiga đã giảm đến 95%, khiến chúng là một trong những loài động vật có vú có số lượng giảm nhanh nhất trong thời gian gần đây. Ảnh: LabRoots.Nhờ các nỗ lực bảo tồn, đến cuối năm 2023, quần thể linh dương Saiga đã có sự phục hồi ngoạn mục. Từ loài nằm trong diện Cực kỳ nguy cấp, chúng được chuyển thành hạng Sắp bị đe dọa trong Sách Đỏ IUCN. Ảnh: The Astana Times. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

