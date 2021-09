Cận cảnh iPhone 13 và loạt "siêu phẩm" Apple mới trình làng

Tại sự kiện "California Streaming" vào 0h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức ra mắt iPhone 13, phiên bản kế nhiệm của iPhone 12. Tương tự như năm ngoái, iPhone 13 bao gồm bốn phiên bản là iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 có rất ít thay đổi về kiểu dáng so với iPhone 12 năm ngoái. Khác biệt lớn nhất ở thiết kế là "tai thỏ" nhỏ hơn 20%, còn lại vẫn là thiết kế vuông vức như thế hệ cũ. Thay đổi duy nhất và có lẽ cũng là đáng chú ý nhất ở thiết kế của dòng iPhone 13 bản tiêu chuẩn và mini năm nay tới từ cách sắp xếp vị trí camera chính. Máy sẽ vẫn có camera kép 12MP, tuy nhiên thay vì đặt dọc, Apple bố trí hai camera xếp chéo nhau. iPhone 13 và 13 mini đều sử dụng màn hình OLED kích thước lần lượt 6,1 inch và 5,4 inch, hỗ trợDolby Vision, HDR10 và HLG. Màn hình có độ sáng 800 nit, sáng hơn 28% so với trước. Máy tích hợp chip A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5 nm với 6 lõi và tốc độ xử lý "nhanh hơn 50% so với smartphone của đối thủ cạnh tranh hàng đầu". iPhone 13 có thời lượng pin dài hơn 2,5 tiếng so với iPhone 12. Trong khi phiên bản mini có pin lâu hơn 1,5 tiếng. Máy tương thích mạng 5G với 200 nhà mạng trên thế giới. iPhone 13 mini được bán giá từ 699 USD còn iPhone 13 từ 799 USD. Tùy chọn bố nhớ tối thiểu là 128 GB và tối đa là 512 GB. iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cũng có ít sự thay đổi về kiểu dáng, ngoài tai thỏ nhỏ hơn 20%. Máy không có các màu sắc hồng, tím... như tin đồn mà chỉ có 4 tùy chọn xanh, xám đen, vàng và bạc. iPhone 13 Pro có pin lâu hơn 1,5 tiếng so với 12 Pro trong khi 13 Pro Max nhiều hơn 2,5 tiếng so với 12 Pro Max. Máy vẫn dùng cổng Lightning. Màn hình Super Retina XDR với độ sáng 1.000 nit, tần số quét từ 10 Hz đến 120 Hz. Máy chạy chip A15 Bionic nhưng hơn phiên bản thường là có thêm chip đồ họa 5 lõi. Ba camera sau được làm mới so với bản cũ. Ống kính tele mới tiêu cự 77 mm, tương đương zoom 3x, còn ống góc siêu rộng có thể chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 2 cm. Tất cả đều hỗ trợ chế độ chụp tối Night Mode và Smart HDR 4. iPhone 13 và 13 Pro có 4 tùy chọn dung lượng là 128, 256, 512 GB và 1 TB. Giá cho iPhone 13 Pro là từ 999 USD còn 13 Pro Max là từ 1.099 USD. Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu một số sản phẩm mới trong sự kiện lần này như iPad thế hệ 9. Máy giữ nguyên kiểu dáng như thế hệ trước, chủ yếu nâng cấp cấu hình với chip A13 Bionic giống với iPhone 11. Máy có giá từ 329 USD, và còn 299 USD cho học sinh, sinh viên. Mang dòng iPad mini quay lại với thế hệ thứ 6, Apple đã có những nâng cấp về kiểu dáng và cấu hình đáng kể. iPad mini 6 thay đổi thiết kế so với các thế hệ trước khi được làm vuông vắn hơn giống với iPad Pro. Màn hình được nâng kích thước lên 8,3 inch so với 7,9 inch của thế hệ cũ. Máy có giá từ 499 USD. Gây hụt hẫng nhất có lẽ là sự ra mắt của Apple Watch Series 7 năm nay. Máy vẫn giữ kiểu bo tròn ở các cạnh nhưng viền màn hình mỏng hơn, còn 1,7 mm, trong khi phím Digital Crown lớn hơn. Đồng hồ thông minh thế hệ mới này không có thay đổi lớn về thiết kế, có giá bán từ 399 USD. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

