Cận cảnh công tác khử trùng máy bay của Vietnam Airlines

Ngày 2/3 vừa qua, 27 hành khách được xác định là ngồi cùng Nguyễn Hồng Nhung - người mắc COVID-19, trên chuyến bay VN 0054 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng. Trong cuộc họp khẩn cấp đêm ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đang phối hợp với Cục quản lý sức khỏe - Bộ Công an để xác minh toàn bộ số hành khách ngồi trên chuyến bay VN 0054. Vietnam Airlines đã dừng, khử trùng tàu bay, thực hiện cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến quá trình phục vụ chuyến bay VN54 ngày 01/3 tại Hà Nội và London. Trước đó, VNA đã khử trùng toàn bộ máy bay từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Bangkok về Việt Nam. Đại diện VNA cho biết, dung dịch khử trùng tàu bay là Disinfection Spraying CH2200, được sử dụng theo quy định, tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng, đã được nhà sản xuất máy bay chấp thuận sử dụng trên các tàu bay và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách. Tất cả chuyến bay có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường được khử trùng ngay sau khi hạ cánh tại sân đỗ. Toàn bộ khu vực ngồi khoang hành khách, buồng lái phi công, khu chuẩn bị của tiếp viên...đều được khử trùng. Các vị trí được tập trung khử trùng nhất là nơi có nhiều người tiếp xúc bằng tay như khóa khoang hành lý, thanh tỳ tay trên ghế ngồi… Các vị trí khác như mặt ghế, thảm, sàn hay bất cứ đâu hành khách có thể chạm tay vào cũng đều được chú trọng xử lý. Ba mươi phút sau khử trùng, máy bay có thể tiếp tục phục vụ hành khách. Nhằm hạn chế điều kiện để virus nCoV tồn tại và phát triển, VNA đã điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả chuyến bay (các chuyên gia y tế nhận định virus nCoV thường suy yếu khi nhiệt độ trên 25 độ C). Đơn vị chức năng đang tiến hành khử trung khoang máy bay.

