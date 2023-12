Cận cảnh cá Ông 300 kg cực quý trôi dạt vào bờ biển Trà Vinh

Người dân gần đó tìm cách đưa cá Ông ra khơi, nhưng cá vẫn trôi dạt vào bờ và chết do kiệt sức. Chính quyền địa phương và người dân đã đưa xác cá vào lăng Hồ Thùng để làm nghi lễ cải táng theo tín ngưỡng của ngư dân. Có khả năng cá Ông bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ, mắc cạn, gây kiệt sức và tử vong. Cá Ông ở đây là những con cá voi, cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung, mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải, triều đình sắc phong là Nhân ngư hay Đức ngư. Tục thờ cá Ông là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải miền Trung và miền Nam Việt Nam từ Thanh Hóa đến toàn bộ các tỉnh ven biển miền Nam. Đây là tín ngưỡng của cư dân vùng biển, hay còn gọi là vạn chài. Việc Cá Ông liên tục cứu giúp ngư dân miền biển lúc giông to gió lớn đã khiến cho tục thờ Cá Ông trở thành một nét văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên khoa học cũng kiểm chứng được một phần vì khi giông tố nổi lên thì cá voi cũng bị sóng biển đẩy vào bờ và dễ bị mắc cạn. Cá voi theo thuyền để tìm vật cọ xát cho con cá ép trên thân mình rớt ra khỏi sóng biển. Vì hiện tượng song hành này ngư dân cho là cá "giúp" dân chài. Cách đây không lâu, ngư dân Mũi Né (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) đã tổ chức đưa một con cá Ông khủng nặng khoảng 15 tấn, đã bị chết ngoài biển vào vạn chài Bình An để chôn cất. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

