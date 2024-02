Cận cảnh 10 loài san hô quý hiếm nhất Việt Nam

San hô trúc (Isis hippuris). Khu vực phân bố: Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Konservasi Indonesia.San hô cành đa mi (Pocillopora damicornis). Khu vực phân bố: Các rạn san hô từ Quảng Trị (đảo Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ (Thổ Chu, Nam Du, An Thới, Phú Quốc), quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh: Wikipedia.San hô cành sần sùi (Pocillopora verrucosa). Khu vực phân bố: Các rạn san hô từ Quảng Trị (đảo Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ (Thổ Chu, Nam Du, An Thới, Phú Quốc), quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh: Wikipedia.San hô khối đầu thuỳ (Porites lobata). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (Hạ Long, Cô Tô, Đảo Trần), Hải Phòng (Cát Bà, Long Châu, Bạch Long Vỹ), Thanh Hóa (Hòn Mê), Hà Tĩnh (hòn Sơn Dương), các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị (Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ và quần đảo Trường Sa. Ảnh: iNaturalist.San hô lỗ đỉnh xù xì (Acropora aspera). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (Hạ Long, Cô Tô), Hải Phòng (Cát Bà, Bạch Long Vỹ), Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Khánh Hòa (vịnh Nha Trang, quần đảo Trường Sa), Bình Thuận (Hòn Thu), Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (An Thới). Ảnh: Wikipedia.San hô lỗ đỉnh au-te (Acropora austera). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (Hạ Long, Cô Tô), Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Khánh Hòa (vịnh Nha Trang, quần đảo Trường Sa), Ninh Thuận (đảo Hòn Thu), Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (An Thới). Ảnh: Wikipedia.San hô lỗ đỉnh hạt (Acropora cerealis). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (đảo Hạ Mai), Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), các đảo ven bờ của các tỉnh từ Quảng Trị (Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ (Thổ Chu, Nam Du, Phú Quốc), quần đảo Trường Sa. Ảnh: Queensland Museum Network.San hô lỗ đỉnh hoa (Acropora florida). Khu vực phân bố: Các rạn san hô từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Ảnh: CORAL Magazine.San hô lỗ đỉnh đài loan (Acropora formosa). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (Hạ Long, Cô Tô), Hải Phòng (Cát Bà, Bạch Long Vỹ), các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị (Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ và quần đảo Trường Sa. Ảnh: Wikipedia.San hô lỗ đỉnh no-bi (Acropora nobilis). Khu vực phân bố: Quảng Ninh (Hạ Long, Cô Tô), Hải Phòng (Cát Bà, Bạch Long Vỹ), các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị (Cồn Cỏ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), các đảo Tây Nam Bộ và quần đảo Trường Sa. Ảnh: Blogs.oregonstate.edu. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

