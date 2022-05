Các Tổng thống Mỹ đang giữ kín bí mật về người ngoài hành tinh?

Theo cuốn sách được xuất bản mang tựa đề “The Presidents And UFOs: A Secret History From FDR To Obama” (tạm dịch: Các đời tổng thống và UFO: Một bí mật lịch sử từ Franklin Delano Roosevelt đến Obama), nhiều vị Tổng thống Mỹ biết được nhưng bị buộc phải che đậy bằng chứng người ngoài hành tinh. Trên truyền hình Jimmy Kimmel Live năm 2014, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã trả lời khéo léo khi được hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và bí mật về Khu vực 51 nằm giữa sa mạc Nevada. Nhưng khi được phóng viên hỏi liệu có thi thể người ngoài hành tinh được phát hiện tại khu vực rơi UFO, ông Obama cho hay: “Nếu tôi cung cấp thông tin cho các bạn, tôi sẽ phải làm hại các bạn…; chúng tạ phải giữ bí mật của chúng ta tại đây”. Từ thời đương nhiệm của cựu Tổng thống Bill Clinton, hai vợ chồng ông được biết đến là những người có nhiều hứng thú với chủ đề về người ngoài hành tinh. Đầu năm 2014, ông Bill Clinton khẳng định chắc như đinh đóng cột trên chương trình truyền hình Jimmy Kimmel Live rằng "Tôi tin có người ngoài hành tinh. Nếu một ngày nào đó, họ xuất hiện, tôi cũng không thấy có gì làm lạ." Tuy nhiên, ông lại không chia sẻ kết quả điều tra về UFO. Ông nói rằng, các cuộc điều tra về người ngoài hành tinh không mang lại kết quả, nhưng "không có nghĩa con người đơn độc trong vũ trụ". Cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng từng khẳng định trông thấy UFO vào năm 1969, trước khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. "Tối hôm đó tôi ở ngoài nhà ăn của trường học. Bầu trời đang tối dần, tôi đang chuẩn bị ăn tối. Có khoảng 25 người đang ở gần tôi, bất ngờ tôi thấy một quầng sáng kỳ lạ từ phía Tây đang bay hướng về phía chúng tôi, đó là vật có hình đĩa tròn... ... Nó bay càng lúc càng gần chúng tôi, đến chỗ cây tùng thì ngừng lại lơ lửng, rồi nó đổi màu từ xanh thành đỏ, sang trắng. Mọi người ai cũng hoảng hốt, không ai biết đó là cái gì. Thế rồi nó lao vút về phía tây và biến mất. Đây là tôi tận mắt chứng kiến." Thế nhưng, ông lại phủ nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh "Tôi chưa bao giờ nghĩ là người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta." Vậy rốt cuộc vật thể bay không xác định mà ông đề cập tới là gì nếu không phải người ngoài trái đất? Điều này đến giờ vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Cố Tổng thống Richard Nixon từng ra lệnh cho phép thực hiện phim tài liệu về UFO có sử dụng những đoạn video mật cho thấy UFO hạ cánh xuống Trái Đất trong chiến dịch tái tranh cử hồi năm 1972, nhưng các quan chức tình báo đã ngăn chặn dự án làm phim tài liệu này. “Ông Nixon tin rằng hé lộ một ít thông tin về UFO sẽ đảm bảo vị trí của ông trong lịch sử”, ông Holcombe (71 tuổi - tác giả cuốn sách gây tranh cãi nêu trên) cho biết. Ông Holcombe cũng nhận định, các đời Tổng thống Mỹ khác cũng từng đề nghị công bố thông tin về UFO và người ngoài hành tinh, nhưng Quốc hội và chính phủ không đồng ý. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

