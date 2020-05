Các "ông lớn" Oppo, Xiaomi "thất thủ" ngay trên sân nhà

Đầu năm 2020 khi Trung Quốc đối mặt với dịch bệnh COVID-19 lan nhanh rộng, nhiều dự đoán về tính hình ảm đạm của thị trường điện thoại di động tại nước này đã được đưa ra. Đối với một số hãng có tên tuổi trong đó có Apple đã buộc phải đóng cửa hàng loạt các cửa hàng nhằm phòng chống dịch bệnh. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề lên chuỗi cung ứng của tất cả các hãng không chỉ riêng lẻ một vài thuơng hiệu.

Đối với Apple, việc buộc phải đóng của các cửa hàng cùng với việc tạm thời khan hiếm nguyên liệu, vật tư sản xuất vì dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc cũng không tránh khỏi ảnh hưởng lớn về mặt doanh số bán hàng tại nước này. Theo nhiều chuyên gia kinh tế từng nhận định về việc gần như chắc chắn Apple sẽ bị suy giảm mạnh, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Ông lớn Xiaomi, Oppo, ViVo lần lượt thất thủ ngay trên sân nhà

Mới đây, theo số liệu chính thức của Apple và số liệu thống kê từ phố Wall lại cho thấy một bộ mặt khác hẳn so với dự đoán. Apple đã kết thúc Quí I/ 2020 tại thị trường Trung Quốc với vị trí số 2 đầy bất ngờ. Sự ảnh hưởng từ dịch bệnh đối với Apple được coi là là mức chấp nhận được, hay nói cách khác Apple đã hạ cánh an toàn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo số liệu từ Counterpoint, lượng iPhone bán ra trong 3 tháng đầu năm 2020 của Apple tại Trung Quốc chỉ giảm 1% triệu máy so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, các thương hiệu bản địa như Xiaomi, ViVo, OPPO lại ảm đạm hơn rất nhiều so với Apple. Ba thương hiệu này hứng chịu sự tụt giảm lớn doanh số bán ra, riêng Xiaomi giảm 35%. Số liệu này đồng nghĩa với viêc doanh số Xiaomi tại Quốc mẫu (thị trường nội địa Trung Quốc) không đạt 2/3 so với cùng kỳ năm 2019.