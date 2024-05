Cá khổng lồ độc lạ xuất hiện ở Bình Dương: Nghi loài nguy hiểm

Mới đây, người dân tập thể dục tại khu di tích cách mạng Hố Lang, Bình Dương, phát hiện một con cá khổng lồ, nặng hàng chục kg, có hình thù lạ bơi trong hồ nước. Anh Lê Anh Hựu, người đầu tiên thấy con cá, cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy một con cá độc lạ và to lớn như vậy. Con cá bơi trong hồ, có hành động như chào mọi người, sau đó lặn mất hút. Theo những người có kiến thức về các loài cá, qua hình ảnh, con cá được xác định là cá sấu hỏa tiễn. Cá sấu hỏa tiễn (tên khoa học Lepisosteus osseus, thuộc loài Lepidosteiformes) là loài cá nước ngọt được tìm thấy nhiều nhất ở vùng Bắc Mỹ. Chúng thuộc loại động vật ăn thịt. Loài cá sấu hỏa tiễn thuộc ngành động vật có dây sống, lớp cá vây tia, bộ cá láng và nằm trong họ mõm dài. Dân gian còn gọi chúng với một số tên gọi khác như: cá mỏ vịt, cá sấu mõm dài, cá Phúc lộc thọ, cá nhái đốm... Khi trưởng thành, mỗi cá thể có cân nặng trung bình khoảng 5 - 7 kg, chiều dài cơ thể từ 112 - 150 cm. Hình dáng của cá sấu hỏa tiễn khá đặc biệt với thân hình giống ngư lôi, có màu nâu hoặc màu ô liu với bề mặt bụng màu xám, trên thân, vây và đầu có đốm màu đen. Vảy cá sấu hỏa tiễn có hình dạng giống như kim cương, có cạnh gồ ghề, được bao phủ bởi chất lạ như tráng men. Với mõm dài, hàm răng vô cùng sắc nhọn, chúng có thể cắn con mồi dễ dàng hơn. Do có tập tính hung dữ, sinh trưởng nhanh và rất phàm ăn nên cá sấu hỏa tiễn thường không nuôi chung với những loài cá nhỏ khác nhằm tránh tình trạng chúng sẽ ăn thịt những loài cá khác. Mặc dù thịt rất thơm ngon nhưng trứng của cá sấu hỏa tiễn rất độc, có thể gây ngộ độc nặng dẫn đến tử vong nếu ăn phải. Với những đặc điểm trên, các nhà chức trách Trung Quốc đã đưa cá sấu hỏa tiễn vào danh sách là một trong 10 sinh vật xâm lấn chính đe dọa hệ sinh thái của nước này. Do đó, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới khuyến cáo người dân không được phóng sinh hay thả cá sấu hỏa tiễn ra môi trường ao hồ hay sông ngòi. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

