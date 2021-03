Brazil phạt Apple 2 triệu USD vì loại bỏ củ sạc

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của bang Sao Paulo (Procon-SP), Brazil vừa ra thông báo phạt Apple 2 triệu USD vì loại bỏ củ sạc trong hộp đựng iPhone 12. Lí do án phạt được đưa ra là Apple đã có hành vi "quảng cáo sai sự thật, bán thiết bị không kèm củ sạc và các điều khoản bất hợp lý." Vào năm ngoái, iPhone 12 và nhiều mẫu iPhone khác được Apple bán ra không kèm củ sạc và tai nghe trong hộp đựng, do các lo ngại về ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên hành động này của Apple không nhận được sự ủng hộ của nhiều người tiêu dùng. Procon cho biết, họ đã yêu cầu Apple chứng minh rằng liệu việc công ty loại bỏ củ sạc có làm giảm giá thành hay không và không nhận được phản hồi nào từ công ty. Cơ quan này cũng cáo buộc công ty khi không giúp đỡ khách hàng có iPhone bị hỏng do không có khả năng chống nước như quảng cáo cũng như "gặp vấn đề với một số chức năng" do các bản cập nhật của iPhone. Vận đen chưa hết, CEO Tim Cook, Giám đốc phần mềm Craig Federighi cùng với những nhà lãnh hàng đầu của Apple sắp phải hầu tòa. Lí do là vì Epic Games đã khơi mào cuộc chiến pháp lý với Apple từ tháng 8/2020. Để tránh khoản "phí hoa hồng" 30% trên App Store, Epic Games đã đưa ra phương thức thanh toán riêng cho tựa game ăn khách Fortnite. Tuy nhiên, sau đó Apple đã thẳng tay xoá tựa game này khỏi kho ứng dụng của hãng. Từ đó, cuộc chiến pháp lý nổ ra giữa hai bên. Thời gian hầu tòa của các lãnh đạo Apple đã được sắp xếp. Theo đó, Tim Cook sẽ điều trần tổng cộng 2 tiếng 10 phút, kết hợp thẩm vấn trực tiếp, thẩm vấn chéo và thẩm vấn lại. Federighi phải đối mặt với tòa trong 3 tiếng 10 phút. Riêng Schiller, người điều hành App Store, trả lời các câu hỏi trong thời gian đến 11 tiếng đồng hồ. Theo các thông báo trước đó, phiên tòa tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/5, tức khoảng 9 tháng sau đơn kiện của Epic.

