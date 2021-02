"Bỏ túi" mấy cách sau để chơi quất đẹp trong dịp Tết Nguyên đán

Theo các chuyên gia trồng, chơi quất cảnh, để chọn được một cây quất cảnh ưng ý về chưng Tết đã khó, việc chăm sóc giữ làm sao cho quất luôn tươi rói, quả chín vàng mọng trong mấy ngày Tết còn khó hơn. Muốn quất tươi lâu, trước hết phải chọn lựa thật kỹ ngay từ khi khâu mua cây. Gốc cây quất phải to cứng cáp, bám chặt với bầu đất còn nguyên vẹn, thâm ngắn, chẻ làm nhiều nhánh nhỏ đều, dáng quất phải vững chắc, vòm lá tròn hoặc hình tháp nhọn. Lá quất phải to, xanh lá xanh xum xuê, ngoài ra, những nụ trắng, chồi non sẽ biểu tượng cho tài lộc đầy nhà trong năm mới. Quá trình đánh bầu đất và vận chuyển về nhà phải hết sức cẩn thận, tránh làm quất bị đổ, vỡ bầu đất, đứt rễ. Khi chuyển bầu quất vào chậu thì cần chọn loại chậu phù hợp, có miệng rộng hơn bầu đất để tạo khe hở để có thể nhồi thêm đất bột mà không làm ảnh hưởng đến bầu đất. Trong quá trình chơi Tết người chơi cũng nên chú ý không tưới quá nhiều nước hay bón thêm phân đạm và nước không thoát dẫn đến cây bị thối rễ rồi chết dần. Quất mua về phải được trồng vào chậu có diện tích lớn hơn bầu đất, có nhiều khe hở để lèn thêm đất mà không tạo áp lực cho phần đất trong bầu. Để cây quất đẹp trong mấy ngày Tết thì người chơi nên chọn cây còn non. Những cây này chưa có các vết tròn đồng tâm loang lổ trên thân. Cây có bộ tán tròn đều, các chùm quả khoe đều về các phía. Lá phải to, xanh đậm và bóng. Quả đều, căng, mọng. Đa số các quả trên cây đã chín, nhưng còn các vân xanh, đây là loại quả mới chín, trưng bày được lâu. Để cây quất tươi lâu, trước khi trồng cây quất vào chậu trong nhà nên lót một lớp than củi chưa vo kỹ dưới đáy chậu, sau đó cho cây vào chậu và đổ đất tơi xốp vào để đảm bảo cây có chất dinh dưỡng. Điều này giúp ngăn nước thoát nhanh hơn cũng như giúp cây thông thoáng hơn. Không tưới quá nhiều hoặc bón quá nhiều phân đạm. Việc này sẽ khiến cây bị thối rễ, chết dần. Mỗi ngày dùng bình bơm nhỏ, loại có dung tích 0,5-1,5 lít phun hoặc dùng tay rẩy nước sạch lên tán lá 1-2 lần, tưới đủ ẩm cho gốc quất, đảm bảo lá vẫn tươi và rụng ít sau đợt chơi tết. Khi mua nên lựa chọn cây quất có nhiều lộc non, quả non, nụ và hoa thường là những cây quất đẹp, có khả năng tươi tốt.

