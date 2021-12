Bộ đôi iPhone 14 "lột xác" sao khiến fan Táo khuyết vô cùng háo hức?

Theo Jeff Pu - nhà phân tích của Haitong International Securities, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống ba camera sau với độ phân giải cao hơn. Cụ thể, camera chính của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là 48 megapixel, còn ống kính tele và siêu rộng vẫn giữ nguyên độ phân giải 12 megapixel. Cảm biến có độ phân giải cao hơn sẽ cho phép iPhone 2022 quay video 8K. Thông tin này trùng với dự đoán của chuyên gia Ming-Chi Kuo rằng iPhone 14 Pro sẽ có camera 48 "chấm" hỗ trợ quay video 8K. Jeff Pu cũng được biết đến là người từng tiết lộ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của Apple. Ngoài ra, Jeff Pu cũng dự đoán Apple sẽ tung ra 4 mẫu iPhone 14 với kích thước màn hình có thể thay đổi vào năm sau. Trong đó iPhone 14 và 14 Pro dùng màn hình 6,1 inch còn 14 Max và 14 Pro Max có màn hình 6,7 inch. Apple sẽ huỷ phiên bản mini. Cả 4 model đều sử dụng màn hình OLED, nhưng hai bản thường vẫn có màn hình 60 Hz, trong khi dòng Pro mới dùng màn hình 120 Hz. Ngoài ra, ông Pu cũng tiết lộ thêm rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có RAM 8GB, tăng so với mức 6GB trên dòng iPhone 13 Pro. Một số tin đồn trước đó cho thấy, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể sẽ sử dụng phương pháp chế tạo màn hình HIAA (Hole in Active Area) của Samsung. Cuối tháng 9, nhà phân tích Ming-chi Kuo - người đưa ra nhiều dự đoán chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple, nói iPhone 14 sẽ có cảm biến vân tay dưới màn hình, thiết kế "đục lỗ" và cụm camera sau được làm phẳng. Tuy nhiên tài khoản @PandaIsBald, từng dự đoán đúng về iPad thế hệ thứ 9, lại nhận định "không nhiều khả năng" Apple loại bỏ cụm tai thỏ mà chỉ làm nhỏ lại do các vấn đề về kỹ thuật trên iPhone 14. Người này cũng đoán Apple sẽ tiếp tục dùng Face ID chứ không trang bị Touch ID dưới màn hình cho iPhone 14. iPhone 14 được cho là có thiết kế hoàn toàn khác với thế hệ trước. Máy mang phong cách của iPhone 4/4s với khung sườn kim loại và hai mặt kính. Nút âm lượng được làm dạng tròn thay vì dẹt như hiện nay. Camera được làm phẳng so với mặt lưng, có nghĩa máy sẽ dày hơn. Theo JP Morgan Chase, phần khung của iPhone 14 Pro sẽ được làm bằng titanium. Ở phía trước, máy không còn tai thỏ mà chuyển sang dạng đục lỗ với camera nhỏ tích hợp FaceID. iPhone 14 dùng chip xử lý A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4 nm. Bên cạnh đó, phiên bản iPhone 14 Pro còn có thể được nâng cấp bộ nhớ trong lên 2 TB. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

