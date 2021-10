Biến thể phụ AY.4.2 nguy hiểm hơn Delta: Chuyên gia nói gì?

AY.4.2 là một trong 45 dòng phụ của biến thể Delta đã được ghi nhận trên toàn cầu. AY.4.2 mang hai đột biến trong protein gai mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để bám và xâm nhập vào tế bào cơ thể người là Y145H và A222V. Vào tuần trước, cơ quan An ninh Y tế của Vương quốc Anh đã đưa ra một báo cáo trong đó cho biết “một biến thể phụ của Delta mới với tên gọi là Delta Plus được ghi nhận là đang lan rộng ở nước này”. Cơ quan này đang theo dõi sát dòng phụ và phát hiện các đột biến ở protein gai (A222V và Y145H), vốn là công cụ cho phép virus Corona chủng mới xâm nhập tế bào người dễ hơn. Theo các chuyên gia, dấu cộng (Plus) trong Delta Plus đề cập đến đột biến K417N có trong protein gai của biến thể Delta. Các protein gai là bộ phận cho phép virus SARS-CoV-2 và các loại virus khác xâm nhập vào tế bào của con người. Đột biến này cũng được tìm thấy trong biến thể Beta ở Nam Phi, có khả năng làm giảm hiệu quả của một số phương pháp điều trị COVID-19 nhất định. Dù biến thể AY.4.2 đang được theo dõi nhưng nó vẫn chưa được WHO phân loại là “biến thể đang được điều tra” hoặc “biến thể cần quan tâm” - nghĩa là nó chưa được xác định là có những thay đổi di truyền ảnh hưởng đến các đặc điểm của virus như khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh, “né” miễn dịch hoặc “né” chẩn đoán hoặc điều trị. Khác với Delta, biến thể AY.4.2 mang thêm một đột biến bổ sung có tên là K417N có khả năng thay đổi protein gai và lây nhiễm cao sang các tế bào khỏe mạnh. Theo các nhà khoa học, biến thể AY.4.2 sở hữu tất cả đặc điểm của biến thể Delta kết hợp với đột biến trong biến thể Beta. Biến chủng AY.4.2 được coi là có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh chóng. Nó cũng cho thấy khả năng bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng làm giảm phản ứng kháng thể đơn dòng. Đột biến K417N không phải là hoàn toàn mới, nhưng nó xuất hiện trên Delta khiến chủng này nguy hiểm hơn. Đột biến giúp virus SARS-CoV-2 tăng khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây lan nhanh hơn, dù mức độ cụ thể vẫn chưa rõ. Trước đó, K417N được tìm thấy trong biến chủng Beta, Gamma xuất hiện đầu tiên ở Nam Phi và Brazil, nên đặc điểm này cũng không hẳn là đáng lo ngại. AY.4.2 được phát hiện trong bối cảnh số ca Covid-19 tại Anh lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 50.000 ca mới/ngày kể từ tháng 7. Điều này khiến một số người nghi ngờ nó có thể là tác nhân góp phần gieo rắc của khủng hoảng y tế đang lớn dần tại xứ sở sương mù. Hiện phần lớn dân số thế giới vẫn chưa được tiêm vắc xin. Trong khi đó, tại các nước phát triển ngày càng nhiều trường hợp tiêm đủ liều nhưng vẫn mắc bệnh, do hiệu quả bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian. Vì vậy, xuất hiện một biến thể đáng lo ngại sẽ mang đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho thế giới. Mời các bạn xem video: Kêu gọi WHO công nhận virus SARS-CoV-2 lây qua không khí. Nguồn: THĐT.

