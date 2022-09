Bị “tấn công” liên tục, Mặt trăng lung lay rồi lăn ra khỏi trục

Theo tính toán từ NASA, ngay cả những tác động nhỏ cũng đã làm lung lay vị trí ổn định ban đầu của Mặt trăng. Hiện nay trên bề mặt Mặt trăng có chi chít các miệng hố va chạm. Điều này đã khiến Mặt trăng hiện nay lăn đi tận 10 độ so với trục ban đầu, chưa kể vô số lần lăn qua lăn lại vì bị tấn công. "Dựa trên lịch sử đóng băng của Mặt trăng, vùng cực đi lang thang đủ vừa phải để nước gần các cực vẫn ở trong bóng tối và có điều kiện ổn định trong hàng tỉ năm", nhà khoa học hành tinh Vishnu Viswanathan từ Trung tâm Chuyến bay vũ trụ Goddard của NASA thông báo một tin mừng. Cụ thể, thứ các nhà khoa học muốn nói đến chính là nước dưới dạng băng tinh khiến mà cơ quan này và nhiều cơ quan vũ trụ khác tin tưởng rằng vẫn còn ẩn trong các hố va chạm sâu ở nửa tối của Mặt trăng. Mặt trăng vốn bị "khóa" với Trái Đất, khiến nó luôn hướng một mặt duy nhất về phía chúng ta, mặt kia vẫn chìm trong bóng tối. Chính mặt tối đó là vùng đất hứa cho các nhà khoa học không gian, nơi nước và một số vật liệu tại chỗ khác hứa hẹn cung cấp nguồn sống và nhiên liệu để vận hành tàu vũ trụ và căn cứ Mặt trăng trong tương lai. Đó cũng là lý do NASA nỗ lực nghiên cứu về cách các tiểu hành tinh làm Mặt trăng va đi khi va chạm, để xem nó có quá mạnh để tạo nên sự đổi thay khốc liệt và làm vệ tinh này mất nước hay không. Thế nhưng rất may 10 độ không phải là quá lớn. Nguyên nhân Mặt trăng lung lay, bị lăn đi khỏi trục bởi cả các cú va chạm nhỏ, là do mỗi khối đá đều làm thay đổi hình dạng hấp dẫn của nó dù ít dù nhiều. Nguyên nhân khiến Mặt trăng lung lay, bị lăn đi khỏi trục bởi cả các cú va chạm nhỏ, là do mỗi khối đá đều làm thay đổi hình dạng hấp dẫn của nó dù ít dù nhiều. Tích lũy trong một thời gian dài, các thay đổi này đủ để dẫn đến sự thay đổi về cách di chuyển và định hướng trong không gian của cả thiên thể. Các không gian trống được đục khoét bởi các tiểu hành tinh khiến Mặt trăng tự xoay trở nhằm đưa các lỗ có khối lượng thấp đến cần các cực hơn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

