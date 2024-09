Bị 'quái thú' tấn công lúc rửa chén và cái kết bất ngờ

Bà Arom cố gắng chống cự và kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cho đến khi một người hàng xóm phát hiện và gọi cứu hộ. Lực lượng cứu hộ mất 30 phút để giải thoát bà Arom khỏi con " quái thú", bà gần như ngất lịm đi. Dù trăn không có nọc độc, nhưng vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng. (Ảnh: Người lao động) Thái Lan là nơi có nhiều loài trăn, với nhiều cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến trăn. Theo các chuyên gia, sự gia tăng của trăn trong khu vực đô thị có thể liên quan đến việc mất môi trường sống tự nhiên do quá trình đô thị hóa nhanh chóng. (Ảnh: Người lao động) Cách đây không lâu, một con trăn khổng lồ dài 4,9 mét đã bị bắt khi đang ẩn nấp trong động cơ của một chiếc xe bán tải ở tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan. (Ảnh: Người đưa tin) Chủ xe, Niphon Wongsa, phát hiện ra con "quái thú" và dũng cảm lái xe đến văn phòng tình nguyện viên địa phương để nhờ giúp đỡ. Nhóm cứu hộ đã nhanh chóng bắt được con trăn lưới và thả nó vào một khu rừng. (Ảnh: MSN) Trăn lưới hay còn gọi là trăn gấm (Python reticulatus), là một trong những loài trăn lớn nhất và dài nhất trên thế giới. Loài trăn này thuộc họ Pythonidae và sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam. (Ảnh: Wikipedia) Trăn lưới có thể đạt chiều dài lên đến 10 mét và nặng hơn 150 kg, khiến chúng trở thành loài rắn dài nhất thế giới. Mặc dù có kích thước khổng lồ, cơ thể của chúng lại khá thon gọn so với các loài trăn khác như trăn Anaconda. Da của trăn lưới có màu vàng nâu với các họa tiết hình mắt lưới đặc trưng, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. (Ảnh: Britannica) Trăn lưới là loài săn mồi bằng cách mai phục. Chúng không có nọc độc mà giết con mồi bằng cách quấn chặt và siết cho đến khi con mồi ngạt thở. Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm các loài động vật có vú, chim, và thậm chí cả các loài bò sát khác. Trăn lưới cũng là những kẻ bơi lội xuất sắc, có thể di cư đến các hòn đảo nhỏ gần bờ biển. (Ảnh: USGS.gov) Mặc dù trăn lưới không được xem là mối đe dọa lớn đối với con người, nhưng chúng vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, số lượng trăn lưới trong tự nhiên đang giảm do mất môi trường sống và săn bắt trái phép. Việc bảo tồn loài trăn này không chỉ giúp duy trì sự đa dạng sinh học mà còn bảo vệ một phần quan trọng của hệ sinh thái Đông Nam Á. (Ảnh: iNaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: "Hoang mang" với những "quái thú" ở Việt Nam gây xôn xao dư luận.

