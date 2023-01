Bí mật ẩn giấu ở vùng đất xa xôi nhất thế giới

Nằm sâu bên trong vòng Bắc Cực, quần đảo Svalbard của Na Uy có vùng đất xa xôi nhất thế giới Longyearbyen - nơi đang chứng kiến hiện tượng nóng lên nhanh nhất toàn cầu, gấp 6 lần so với trung bình của cả hành tinh, theo số liệu thống kê từ Viện địa cực Na Uy. Nhà thờ của Svalbard là công trình bằng gỗ màu đỏ, nằm ở phía tận cùng nhất của phía bắc. Linh mục Siv Limstrand mới tới đây 3 năm nhưng đã sốc khi chứng kiến sự thay đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt ở nơi này. Tại Longyearbyen, người dân luôn phải mang súng mỗi khi ra ngoài phòng trường hợp phải chạm trán với gấu Bắc Cực. Nhiệt độ tăng khiến băng tan làm loài gấu này khó kiếm hải cẩu - nguồn thức ăn chính của chúng. Thay vào đó, chúng buộc phải ăn cả tuần lộc, loài vốn không phải con mồi thông thường của chúng. Băng tan chưa từng thấy kéo theo hiện tượng tuyết lở khiến cộng đồng sinh sống thêm khó khăn. Vào mùa hè, những trận lở bùn cuốn trôi mọi thứ. Kể từ những năm 1980, lượng băng biển mùa hè đã giảm một nửa. Các chuyên gia lo ngại nó sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2035. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ tại quần đảo Svalbard tăng thêm 4 độ. BBC nhận định, con người và động vật hoang dã cùng đang vật lộn để tồn tại. Do vị trí địa lý khắc nghiệt, tuyết lạnh bao phủ quanh năm, lớp băng vĩnh cửu dưới mặt đất không cho phép cơ thể con người được thối rữa tự nhiên, do đó virus sẽ tồn tại ở đây mãi mãi. Vì thế, người già, phụ nữ mang thai, người bị bệnh thường sẽ rời khỏi đây sớm. Một khi không chấp hành luật, nó sẽ được xem là bất hợp pháp ở đây. Trong thành phố, bệnh viện chỉ có duy nhất 8 giường giành cho bệnh nhân cấp cứu. Vào mùa đông, người ta hầu như không thể thấy mặt trời. Tuy nhiên, bầu trời đầy sao và cực quang tại đây khiến mọi thứ trở nên lung linh tuyệt đẹp. Đối với cư dân của Longyearbyen, việc nhìn thấy cực quang cũng phổ biến như nhìn thấy mặt trời. Từ tháng 9 đến tháng 3, cực quang xuất hiện hằng đêm, tạo ra khung cảnh lãng mạn thu hút nhiều người cất công tìm đến. Vốn làm việc trong lĩnh vực du lịch, nhưng hiện tại Falun Strom tạm dừng công việc hàng ngày để thành lập một dự án liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu. Tại quần đảo Svalbard, từ lâu du lịch đã vượt qua ngành khai thác than để trở thành nguồn thu nhập chính. Nhưng việc hàng chục nghìn du khách tới đây mỗi năm bằng máy bay hay tàu thủy, tiếp tục gây thêm "căng thẳng" cho môi trường vốn rất "mong manh" ở khu vực này. Dù nằm ở vị trí hẻo lánh, Svalbard vẫn là một điểm nóng địa chính trị. Hiện nay, xung đột tại Ukraine đang làm gián đoạn hợp tác giữa các nhà khoa học ở Nga và phương Tây, góp phần gây suy yếu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. >>>Xem thêm video: Khám phá “vùng đất ma cà rồng” huyền bí nhất địa cầu.

