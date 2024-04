Bí ẩn viên đá đổi bằng trăm cân vàng, đeo là tìm tới cái chết

Vàng, kim cương vốn được coi là đắt nhất thế giới. Thế nhưng, có lại có loại đá "đánh bay" cả hai loại vật liệu trên. Loại đá được nói tới ở trên chính là Californium đang được bán với mức giá 25 triệu USD/g (khoảng 587 tỷ đồng), bằng tiền mua hơn 600kg vàng. Californium được sản xuất bằng cách dùng hạt alpha bắn phá nguyên tố Cm. Đây cũng là một nguyên tố phóng xạ nhân tạo siêu đắt đỏ. Ngoài Mỹ và Nga, các quốc gia khác không có khả năng tự sản xuất được vật chất này do việc phản ứng tổng hợp Californium được tiến hành trong các máy gia tốc đặc biệt đắt tiền Chính vì lý do này, mỗi năm chỉ nửa gam Californium được sản xuất. Các nhà khoa học ước tính, tổng lượng Californium trên thế giới không vượt quá 5kg. Trong khi đó, khối lượng vàng hiện có của thế giới lên đến hơn hàng trăm nghìn tấn. Californium đắt nhất thế giới vì tính ứng dụng lớn. Nó có tác dụng trong việc xác định đồ cổ với tỷ lệ chính xác khá cao. Nó còn được sử dụng để hỗ trợ thăm dò dầu mỏ nhằm phát hiện và đo lường các mỏ dầu sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, Californium cũng được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân để giúp kiểm soát tốc độ phân hạch hạt nhân và sản xuất các nguyên tố tổng hợp khác. Đặc biệt, californium được dùng để chữa bệnh ung thư. Hiệu quả điều trị của californium vượt trội hơn rất nhiều so với phương pháp xạ trị thông thường. Hiện đây đang là phương pháp điều trị tiên tiến và hiệu quả nhất trong xạ trị. Tuy nhiên, loại vật liệu này có tính phóng xạ cao, phát ra cả alpha và neutron, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người nếu không được xử lý đúng cách. Một số người giàu muốn sử dụng Californium để làm một chiếc nhẫn, nhưng giấc mơ này không thể thành hiện thực. Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không thể đeo nhẫn làm từ Californium. Lý do đầu tiên là vì Californium cực kỳ khan hiếm, tồn tại ở trạng thái rất nhỏ (đường kính vài micron) và không thể thu thập được để chế tạo nhẫn. Ngoài ra, do tính phóng xạ mạnh của Californium, đeo nó tương tự như tìm đến cái chết. Cho nên, ngay cả khi có được, thì chắc hẳn cũng không ai dám đeo vì không thể đánh đổi mạng sống của mình, cho dù đó là đồ đắt nhất thế giới. Mời quý độc giả xem video: "Chế biến món “đá viên nướng” gây sốt khắp cõi mạng".

