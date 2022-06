Bí ẩn người lợn từng khiến dân Mỹ ám ảnh không ngừng

Nằm ẩn sâu trong Florida Everglades, nước Mỹ có một cộng đồng dân cư được gọi là Golden Gate Estates. Chính tại đây, từ những năm 1960, gia đình Rosen đã phát triển một hệ thống đất để kiếm tiền. Tuy nhiên ở đây lưu truyền một truyền thuyết kể rằng, khu vực này còn có những cư dân khác sinh sống. Họ được gọi là Squallie. Theo mô tả, đó là những sinh vật hình người giống lợn, khá thấp bé. Họ có vóc dáng nhỏ bé nên thường được coi là trẻ em. Một cộng đồng từ 30-50 người lợn trưởng thành được cho là đã sống ở đây. Một số người nghĩ rằng một vài Squallie trong số này vẫn sống ở đây và các vùng khác của Florida. Nhiều người cho rằng những Squallie là sản phẩm của một vài cơ quan nghiên cứu thuộc chính phủ. Rất nhiều tin đồn đề cập đến phòng thí nghiệm bị bỏ hoang nằm đâu đó gần Đại lộ DeSoto và Đường Oil Well. Một số người tin rằng Squallie có nguồn gốc từ giao phối cận huyết theo thời gian. Từ đó, họ mắc phải một số căn bệnh gây biến dạng. Nhiều truyền thuyết đề cập đến một địa điểm nhất định được gọi là Khu bảo tồn Naithlorendum. Chính nơi đây, bất cứ ai đi qua, đều bị một ông già điên bắn hạ. Liệu ông ta có phải là một nhân viên bảo vệ bình thường hay thuộc đơn vị nghiên cứu khoa học bí ẩn nào đó? Những câu chuyện này đã gây hoang mang cho những người dân sống tại đây. Chưa dừng lại ở đó, ngày 14/6/2011, cảnh sát ở Florida đã ghi lại báo cáo của một người đàn ông khi ông làm hỏng chiếc xe máy của mình do nhìn thấy một sinh vật lạ xuất hiện. Người đàn ông này tên ông James Scarborough, 49 tuổi từ Golden Gate Estates, bị thương nhẹ do vụ việc. Anh ta tuyên bố bị một người đàn ông trông giống lợn đè xuống sau khi hắn làm hỏng chiếc xe máy của anh. Trên thực tế, Câu chuyện về Florida Squallie khá giống với truyền thuyết về người lợn Cannock Chase ở Anh. Điều này khiến người ta càng tin vào những truyền thuyết hơn nữa. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Nằm ẩn sâu trong Florida Everglades, nước Mỹ có một cộng đồng dân cư được gọi là Golden Gate Estates. Chính tại đây, từ những năm 1960, gia đình Rosen đã phát triển một hệ thống đất để kiếm tiền. Tuy nhiên ở đây lưu truyền một truyền thuyết kể rằng, khu vực này còn có những cư dân khác sinh sống. Họ được gọi là Squallie. Theo mô tả, đó là những sinh vật hình người giống lợn, khá thấp bé. Họ có vóc dáng nhỏ bé nên thường được coi là trẻ em. Một cộng đồng từ 30-50 người lợn trưởng thành được cho là đã sống ở đây. Một số người nghĩ rằng một vài Squallie trong số này vẫn sống ở đây và các vùng khác của Florida. Nhiều người cho rằng những Squallie là sản phẩm của một vài cơ quan nghiên cứu thuộc chính phủ. Rất nhiều tin đồn đề cập đến phòng thí nghiệm bị bỏ hoang nằm đâu đó gần Đại lộ DeSoto và Đường Oil Well. Một số người tin rằng Squallie có nguồn gốc từ giao phối cận huyết theo thời gian. Từ đó, họ mắc phải một số căn bệnh gây biến dạng. Nhiều truyền thuyết đề cập đến một địa điểm nhất định được gọi là Khu bảo tồn Naithlorendum. Chính nơi đây, bất cứ ai đi qua, đều bị một ông già điên bắn hạ. Liệu ông ta có phải là một nhân viên bảo vệ bình thường hay thuộc đơn vị nghiên cứu khoa học bí ẩn nào đó? Những câu chuyện này đã gây hoang mang cho những người dân sống tại đây. Chưa dừng lại ở đó, ngày 14/6/2011, cảnh sát ở Florida đã ghi lại báo cáo của một người đàn ông khi ông làm hỏng chiếc xe máy của mình do nhìn thấy một sinh vật lạ xuất hiện. Người đàn ông này tên ông James Scarborough, 49 tuổi từ Golden Gate Estates, bị thương nhẹ do vụ việc. Anh ta tuyên bố bị một người đàn ông trông giống lợn đè xuống sau khi hắn làm hỏng chiếc xe máy của anh. Trên thực tế, Câu chuyện về Florida Squallie khá giống với truyền thuyết về người lợn Cannock Chase ở Anh. Điều này khiến người ta càng tin vào những truyền thuyết hơn nữa. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV