Bí ẩn khó giải về thảm họa Pompeii, chuyên gia cũng bó tay

1. Dấu hiệu cảnh báo: Pompeii, từng là một thành phố cảng sầm uất bên bờ Vịnh Naples, đã bị chôn vùi dưới lớp tro bụi và đá núi lửa sau vụ phun trào của núi Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Trước khi vụ phun trào xảy ra, có nhiều dấu hiệu như động đất nhỏ và khí thoát ra từ đỉnh núi, nhưng người dân vẫn không di tản. Lý do có thể do họ thiếu kiến thức về núi lửa và không muốn rời bỏ thành phố thịnh vượng này. (Ảnh: Wikipedia) 2. Thời điểm phun trào: Dù ngày 24/8/79 sau Công nguyên được cho là thời điểm vụ phun trào, nhưng bằng chứng khảo cổ cho thấy sự kiện có thể xảy ra vào giữa tháng 10, dựa trên dòng chữ than củi và các hiện vật mùa thu. (Ảnh: National Geographic Kids) 3. Di tản bằng đường thủy: Dù Pompeii nằm bên bờ biển, việc di tản bằng đường thủy không hiệu quả có thể do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các tuyến đường bị tắc nghẽn bởi đá bọt và tro bụi.(Ảnh: HistoryExtra) 4. Mức độ vụ phun trào: Vụ phun trào được ước tính đạt mức VEI 5, nhưng thiếu dữ liệu cụ thể nên mức độ chính xác vẫn chưa rõ ràng.(Ảnh: History Skills) 5. Chất lượng răng của người dân Pompeii: Người dân có hàm răng tốt, có thể do chế độ ăn ít đường và flo tự nhiên từ nước núi lửa. Tuy nhiên, flo cũng có thể gây ra các vấn đề về xương.(Ảnh: The Durango Herald) 6. Tài liệu ghi chép khác: Ngoài Pliny the Younger, không có tài liệu trực tiếp nào khác về thảm họa Pompeii, gây ra nhiều thắc mắc về tỷ lệ biết chữ và lý do tại sao không có ghi chép từ những người sống sót.(Ảnh: Newsweek) 7. Ý thức về nguy cơ núi lửa: Mặc dù có những quan sát về lịch sử của Vesuvius, người dân Pompeii dường như không nhận thức được đầy đủ nguy cơ từ núi lửa này. (Ảnh: The HISTORY Channel) 8. Số phận của người sống sót: Khoảng 13.000 người sống sót nhưng cuộc sống của họ sau thảm họa vẫn là một bí ẩn do thiếu tài liệu lịch sử. (Ảnh: Forbes) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

1. Dấu hiệu cảnh báo: Pompeii, từng là một thành phố cảng sầm uất bên bờ Vịnh Naples, đã bị chôn vùi dưới lớp tro bụi và đá núi lửa sau vụ phun trào của núi Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Trước khi vụ phun trào xảy ra, có nhiều dấu hiệu như động đất nhỏ và khí thoát ra từ đỉnh núi, nhưng người dân vẫn không di tản. Lý do có thể do họ thiếu kiến thức về núi lửa và không muốn rời bỏ thành phố thịnh vượng này. (Ảnh: Wikipedia) 2. Thời điểm phun trào: Dù ngày 24/8/79 sau Công nguyên được cho là thời điểm vụ phun trào, nhưng bằng chứng khảo cổ cho thấy sự kiện có thể xảy ra vào giữa tháng 10, dựa trên dòng chữ than củi và các hiện vật mùa thu. (Ảnh: National Geographic Kids) 3. Di tản bằng đường thủy: Dù Pompeii nằm bên bờ biển, việc di tản bằng đường thủy không hiệu quả có thể do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các tuyến đường bị tắc nghẽn bởi đá bọt và tro bụi.(Ảnh: HistoryExtra) 4. Mức độ vụ phun trào: Vụ phun trào được ước tính đạt mức VEI 5, nhưng thiếu dữ liệu cụ thể nên mức độ chính xác vẫn chưa rõ ràng.(Ảnh: History Skills) 5. Chất lượng răng của người dân Pompeii: Người dân có hàm răng tốt, có thể do chế độ ăn ít đường và flo tự nhiên từ nước núi lửa. Tuy nhiên, flo cũng có thể gây ra các vấn đề về xương.(Ảnh: The Durango Herald) 6. Tài liệu ghi chép khác: Ngoài Pliny the Younger, không có tài liệu trực tiếp nào khác về thảm họa Pompeii, gây ra nhiều thắc mắc về tỷ lệ biết chữ và lý do tại sao không có ghi chép từ những người sống sót.(Ảnh: Newsweek) 7. Ý thức về nguy cơ núi lửa: Mặc dù có những quan sát về lịch sử của Vesuvius, người dân Pompeii dường như không nhận thức được đầy đủ nguy cơ từ núi lửa này. (Ảnh: The HISTORY Channel) 8. Số phận của người sống sót: Khoảng 13.000 người sống sót nhưng cuộc sống của họ sau thảm họa vẫn là một bí ẩn do thiếu tài liệu lịch sử. (Ảnh: Forbes) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.