Bí ẩn khinh khí cầu đột nhiên xuất hiện sau 36 năm mất tích

Năm 1954, khinh khí cầu của Hary Rogen và Derick Noidon trong khi tham gia một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu thì đột nhiên mất tích một cách bí ẩn tại Tam Giác Quỷ. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, không có bất cứ dấu tích nào của chiếc khinh khí cầu cùng 2 người chủ của nó. Năm 1990, chiếc khinh khí cầu mất tích bỗng xuất hiện tại chính nơi mà nó đã biến mất suốt 36 năm, trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của khán giả đang tham gia cuộc thi khinh khí cầu mùa xuân tại Cuba. Khi đó người Cuba còn cho là vũ khí bí mật của Mỹ nên đã cho máy bay chiến đấu đuổi theo bắn hạ, còn Rogen và Derick thì bị đưa đến một căn cứ quân sự bí mật. Tại đây, họ khai rằng mình đang tham dự cuộc thi khinh khí cầu năm 1954 tại Bodorigo Saint Juan, thì đột nhiên bị kích thích vào vùng não, toàn thân đau buốt như có một luồng điện chạy qua người. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bầu trời cho đến mặt biển đều biến thành một màu đỏ. Việc tiếp theo mà họ cảm nhận được là bị một chiếc máy bay chiến đấu tấn công. Họ không hề biết chỉ trong khoảnh khắc màu đỏ ấy mà thời gian đã trôi qua 36 năm. Vào năm 1955, chuyến bay mang số hiệu 914, cất cánh từ New York tới Miami. Sau đó, phi hành đoàn cùng hành khách bỗng xuất hiện ở Venezuela vào năm 1992. Cụ thể, Ngày 21/5/1992, Juan de la Corte đang ngồi làm việc trong tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Caracas, Venezuela phát hiện chiếc máy bay DC-4 của hãng Pan America hạ cánh xuống sân bay và liên lạc với Juan để được hỗ trợ. Khi giao tiếp với phi công của chuyến bay này, Juan nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ. Máy bay không hề xuất hiện trên màn hình radar và khi nhìn xuống đường băng, anh càng thấy kỳ lạ. Vẻ ngoài của chiếc máy bay khá cũ, như thể nó được làm từ hàng chục năm về trước. Sau khi trao đổi với phi công, Juan choáng vàng vì Miami và New York đều cách Venezuela rất xa, khoảng 1.800 km. Do vậy, Juan đã hỏi phi công rằng liệu người này có bị lạc đường hay không. Khi nghe đến cái tên Caracas, cơ trưởng đã quay sang nói với cơ phó: "Jimmy, điều quái quỷ gì thế này". Sau đó, họ thông báo với Juan rằng máy bay dự kiến sẽ hạ cánh tại Miami lúc 9h05 ngày 2/7/1955. Juan trả lời "Cơ trưởng, đây là sân bay quốc tế tại thủ đô Caracas. Hôm nay là ngày 21/5/1992". Điều mà Juan nghe thấy tiếp theo là câu nói thảng thốt của cơ trưởng: "Ôi Chúa ơi". Khi nhân viên sân bay bắt đầu tiếp cận chiếc máy bay đến từ năm 1955, phi công đã hét lên qua radio: "Không, đừng lại gần. Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây". Các nhân viên phục vụ mặt đất sau này kể lại, họ nhìn thấy các hành khách ngồi trên máy bay đang áp sát mặt vào cửa sổ với ánh mắt tò mò. Sau đó, máy bay cất cánh. Đến nay, vẫn không ai biết chiếc máy bay đó từ đâu đến, liệu có thật sự nó mất tích vào năm 1955 và xuyên qua lỗ hổng thời gian để tới năm 1992 hay không. Tuy nhiên, câu chuyện máy bay mất tích này lần đầu được đăng vào tháng 5/1985, trên tờ Weekly World News, và được nhắc lại vào năm 1993 và năm 1999. Tuy nhiên, đây là một tờ báo lá cải ở Mỹ, xuất bản từ năm 1979 đến 2007. hững hình ảnh mà tờ này đăng được coi là bằng chứng về chiếc máy bay bí ẩn, thực tế cũng là hình ảnh minh họa của một máy bay khác.

