Bí ẩn hồ tử thần hoá đá mọi sinh vật thành "xác sống"

Hồ Natron nằm ở phía Bắc Tanzania, ngay cạnh Kenya là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Thế nhưng nó đã trở nên kinh dị bởi những bức tượng đá vôi cứng ngắc mang hình thù của những con chim nhỏ, rũ cánh nằm chết. Đó là lí do nó còn có tên gọi "hồ tử thần", từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Người dân địa phương ở đây chẳng ai có thể giải thích chính xác tại sao những con vật nhỏ này lại có thể chết dễ dàng như thế. Chỉ có những lý giải khoa học xem ra có vẻ hợp lý được đưa ra: Mặt hồ ở đây có mức độ phản chiếu ánh sáng mạnh khiến những con chim bay qua dễ bị “quáng mắt” mà sà xuống mặt hồ. "Thủ phạm" gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa một triệu năm tuổi, có tên gọi Ol Doinyo Lengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt. Xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt, vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối. Với lượng pH vào khoảng 9 - 10,5 người ta tin rằng, hồ Natron không phải là ngôi nhà lý tưởng cho các sinh vật sống ghé chân. Khí hậu ở đó khô cằn đến mức hầu hết lượng mưa nhỏ mà khu vực nhận được đều bốc hơi trước khi phủ lên bề mặt. Ngay cả nhiệt độ nước cũng thường từ 104 đến 140 độ F (40 và 60 độ C). Mặc dù hầu hết các sinh vật không thể uống nước hồ nóng, nhưng đó lại là một môi trường hoàn hảo cho một vi sinh vật ưa mặn được gọi là vi khuẩn lam. Nó cũng là nguyên nhân làm cho hồ có màu đỏ - các sắc tố quang hợp trong vi khuẩn lam có màu đỏ khi ở các phần sâu của nước, trong khi các phần nông của hồ có màu đỏ cam hơn. Và nếu bạn xuống tắm ở hồ này, các hóa chất trong nước sẽ đốt cháy da và mắt của bạn. Nếu một sinh vật uống nước, nó rất có thể sẽ chết do bị tổn thương nặng ở cấp độ tế bào, hệ thần kinh và gan. Trên thực tế, hồ Natron là một hồ nước tù, nước chỉ có thể bốc hơi mà không có sự trao đổi với bên ngoài. Nước hồ có một chất hóa học có tên là Natron - hỗn hợp với thành phần chính là Natri Bicacbonat (NaHCO3) và Natri Cacbonat (Na2CO3). Chất này đi vào hồ thông qua các vật chất xói mòn từ các ngọn đồi xung quanh. Do không thể thoát đi mà cứ bốc hơi nên nước trong hồ có nồng độ kiềm rất cao. Do đặc điểm riêng biệt của hồ, động vật chết trong nước đều bị vôi hóa. Người ta thường nói rằng hồ Natron có thể biến những con vật kém may mắn này thành đá, nhưng trên thực tế, nó giống như một quá trình ướp xác hơn. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

