Bất ngờ top phát minh hiện đại tồn tại từ hàng triệu năm trước

Năm 1972, một nhà máy của Pháp nhập khẩu quặng urani từ Oklo, Cộng hòa Gabon (châu Phi). Các kỹ sư rất ngạc nhiên khi phát hiện số quặng urani này đã được chiết xuất sẵn. Sau đó họ nhận thấy, địa điểm của mẫu quặng là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn rất tiên tiến đã tồn tại từ 1,8 tỷ năm trước và hoạt động được 500.000 năm. Ngoài ra, dường như lò phản ứng ở Oklo là phát minh tiên tiến hơn bất cứ thứ gì được chúng ta xây dựng hiện nay. Nó có bề dài lên tới vài dặm, và tác động nhiệt của nó đến môi trường chỉ giới hạn trong 40 mét ở tất cả các mặt. Chất thải phóng xạ vẫn được bao bọc bởi các yếu tố địa lý bên ngoài và không vượt ra ngoài bãi. Một số chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân cho biết, urani ở Oklo không đủ giàu U-235 để phản ứng hạt nhân xảy ra tự nhiên. Để uranium được "đốt" trong lò phản ứng, cần phải có các điều kiện rất chính xác. Chất U-235 là cần thiết để phản ứng phân rã hạt nhân xảy ra. Nó là một trong những chất đồng vị được tìm thấy tự nhiên trong uranium. Vì vậy nó chắc chắn không phải là hiện tượng tự nhiên, và do đó, phải là một lò phản ứng hạt nhân nhân tạo. Một hòn đá được cho là có niên đại từ 65 triệu năm trước lại khắc họa một người đang cầm chiếc kính viễn vọng quan sát các vì sao. Trong khi đó, kính viễn vọng được Galileo Galilei phát minh ra năm 1609. Khoảng 10.000 hòn đá trưng bày tại Bảo tàng Cabrera, Ica (Peru) miêu tả người tiền sử đội mũ, mặc quần áo, đi giày. Ngoài ra, còn có những viên đá khắc họa cảnh tượng giống như cấy ghép nội tạng, mổ đẻ, truyền máu, thậm chí là những lần chạm trán với khủng long. Một cuốn sách tên là "Bí mật về những hòn đá Ica và hình vẽ Nazca" được các nhà nghiên cứu khảo cổ học Tiến sĩ Dennis Swift, thuộc Đại học New Mexico biên soạn, trong đó nêu bằng chứng rằng những hòn đá đã có niên đại từ thời tiền Columbus. Vào thập niên 1960 giới khoa học tin rằng khủng long kéo lê đuôi khi bước đi, trong khi đó những hòn đá lại miêu tả khủng long vểnh đuôi lên. Đây là một trong những lý do khiến chúng bị xem là giả mạo và thiếu chính xác. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy, khủng long rất có thể vểnh đuôi lên khi bước đi, giống như mô tả trên hòn đá. Trên vách đá nhiều hang động ở La Marche, Pháp có các hình vẽ trên 14.000 năm tuổi, miêu tả con người với mái tóc ngắn, râu chải chuốt, cưỡi ngựa, ăn mặc theo phong cách hiện đại, khác xa với hình ảnh mặc áo da thú mà chúng ta thường tưởng tượng về người tiền sử.. Các hình vẽ được giới khoa học xác nhận là thật vào năm 2002. Điều tra viên Michael Rappenglueck thuộc trường Đại học Munich (Đức) nhấn mạnh rằng, di chỉ khảo cổ quan trọng này đã bị khoa học hiện đại phớt lờ. Hiện nay, người ta trưng bày một số tảng đá tìm thấy trong hang La Marche ở Bảo tàng Nhân loại, Paris (Pháp). Tuy nhiên, những tảng đá mô tả người tiền sử với nền văn hóa và tư duy hiện đại lại không thấy xuất hiện. Đầu thế kỷ 20, nhà nghiên cứu Emile Cartailhac đã xuất bản một công trình nghiên cứu về những hình vẽ này, và trở thành người đi đầu trong việc chứng minh các bức vẽ là có thật.

