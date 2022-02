Bất ngờ thiết kế iPhone 14 Pro có camera lạ chưa từng thấy

Concept iPhone 14 Pro được kênh YouTube 4RMD giới thiệu với thiết kế cụm camera xoay ngang ở mặt sau rất giống với phong cách của Nexus 6P. Đây cũng là một giải pháp để giúp camera trên iPhone 14 Pro chứa các cảm biến có kích thước lớn hơn, bởi theo các thông tin rò rỉ gần đây, mẫu iPhone mới của Apple sẽ được trang bị camera lên đến 48MP. Phần còn lại, iPhone 14 Pro gần như tương đồng với phiên bản tiền nhiệm với mặt lưng kính, thiết kế vuông vức quen thuộc. Camera chính độ phân giải 48MP, các camera còn lại bao gồm ống kính góc rộng với khả năng lấy nét được cải thiện, ống tele hỗ trợ chụp chân dung, ống kính tiềm vọng có thể zoom quang 10x và zoom điện tử 50x. Với phiên bản concept trên, iPhone 14 Pro sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, camera selfie 32MP, màn hình Always-On. iPhone 14 Pro đi kèm với chip xử lý A16, 5G, iOS 16, 8GB RAM, pin dung lượng 5000mAh. Cổng kết nối USB-C với tốc độ sạc nhanh lên đến 25W. Phần "tai thỏ" trên mẫu iPhone 14 Pro này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là kiểu màn hình đục lỗ "hình viên thuốc". Điểm đặc biệt của mẫu iPhone 14 Pro này so với các iPhone 13 Pro là Face ID và Touch ID ẩn dưới màn hình. Màn hình ProMotion với tốc độ làm tươi lên đến 240Hz. iPhone 14 Pro được dự đoán có 6 màu gồm bạc, than chì, vàng, xanh bóng đêm, xanh ngọc trai và đỏ. Còn nửa năm nữa mới ra mắt nhưng những tin đồn về iPhone 14 đã xuất hiện dày đặc khiến người dùng vô cùng háo hức. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được đồn đoán sẽ có thiết kế hoàn toàn mới gợi nhớ đến iPhone 4, bao gồm khung titan, các nút âm lượng hình tròn và lưới loa kéo dài. Tất nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất sẽ nằm ở mặt trước. iPhone 14 Pro được cho là sẽ có màn hình đục lỗ kép, qua đó chấm dứt kỷ nguyên tai thỏ từ dòng iPhone X xuất hiện cách đây gần 5 năm. Mẫu iPhone 14 Pro rất được chờ đợi này được dự đoán có giá khởi điểm 1.099 USD, trong khi iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

