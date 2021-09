Bất ngờ tham vọng khiến con người bất tử của thần đồng nhí

Thần đồng Laurent Simons, cư dân thành phố Ostend, Bỉ, hoàn thành chương trình đại học trong vòng một năm, thay vì ba năm thông thường. Ở tuổi 11, Simons là sinh viên tốt nghiệp trẻ thứ hai trên thế giới. Laurent Simons cho hay, cậu không quan tâm đến tuổi tác mà chỉ quan tâm đến việc trau dồi kiến thức mà thôi. Simons còn dự định dùng kiến thức học được để tìm kiếm khả năng sống bất tử bằng cách biến mình thành cyborg - dạng sống nửa người nửa máy. "Bất tử, đó là mục tiêu của cháu. Cháu muốn có thể thay thế càng nhiều bộ phận cơ thể bằng các bộ phận cơ khí càng tốt. Cháu đã vạch ra lộ trình để đạt được điều đó. Mọi người có thể xem đó là một câu đố lớn. Vật lý lượng tử - nghiên cứu các hạt nhỏ nhất - là mảnh đầu tiên của câu đố" - Simons nói. Thần đồng 11 tuổi Laurent Simons lưu ý, có hai điều quan trọng trong nghiên cứu dạng này là: Tiếp thu kiến thức và áp dụng kiến thức đó. Để đạt được điều thứ hai, Simons dự định làm việc với những giáo sư giỏi nhất trên thế giới, xem cách thức suy nghĩ của những nhân vật tài năng này. Khác với những bạn bè đồng trang lứa còn đang mải mê chơi xếp hình, Laurent Simons xác định rõ mục tiêu, và đang bắt đầu bằng ngành học vật lý lượng tử. Trình độ học vấn và quyết tâm của cậu bé mới chỉ 11 tuổi đã khiến nhiều người kinh ngạc. Người phát ngôn của Đại học Antwerp nói với tờ The Brussels Times: "Simons nhập học hồi tháng 3/2020 và giờ đây đã là cử nhân tốt nghiệp hạng ưu ở trường chúng tôi".Laurent Simons sở hữu IQ 145 và khiến các giảng viên ở trường đại học rất ấn tượng. Họ đã thực hiện nhiều bài kiểm tra kỹ càng để thiên tài nhí có thể phát huy hết các khả năng của mình. Peter Baltus, giáo sư điện tử tích hợp tại trường đại học, đồng thời là cố vấn hiện tại của Laurent thì nhận định cậu bé thông minh gấp 3 lần so với những sinh viên ưu tú nhất mà ông từng gặp trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình. "Ngoài giờ học, Laurent giống như bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi: Chơi trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh, thích đùa với chú chó Sammy của gia đình và thi thoảng đi bơi. Ngoài ra, con trai tôi cũng rất thích xem các bộ phim truyền hình như The Blacklist", bố của Simons nói. Laurent được coi là thần đồng và tỏ ra thông minh vượt bậc, nhưng cha mẹ cậu luôn thận trọng để cậu bé không ngủ quên trong chiến thắng hay trở thành người kiêu ngạo. "Chúng tôi không muốn con trở nên quá căng thẳng. Con có thể làm bất cứ điều gì mình thích", ông cho biết thêm. Với sự nỗ lực của cha mẹ, Laurent thật sự giống như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, vô tư, vui vẻ và hạnh phúc. "Chúng tôi cần tìm sự cân bằng cho con giữa việc là 1 thần đồng và 1 đứa trẻ". Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

