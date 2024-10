Kỳ Duyên khoe cơ bụng săn chắc, Giáng My đẹp mặn mà

Tin tức sao Việt 5/10: Hoa hậu Kỳ Duyên khoe cơ bụng săn chắc. Ảnh: FB Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên Hoa hậu Đặng Thu Thảo chính thức xác nhận sinh con thứ 3. Ảnh: FB Dang Thu ThaoCa sĩ Hương Tràm check in Đà Lạt. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm Việt Trinh đăng ảnh rạng rỡ kèm tâm sự: "Chỉ có người rơi vào trầm cảm mới hiểu được nụ cười quý đến dường nào". Được biết, "người đẹp Tây Đô" từng có một khoảng thời gian dài phải chống chọi với căn bệnh này. Ảnh: FB Trần Việt Trinh Lệ Quyên đăng tải hình ảnh nắm tay bạn trai kém 12 tuổi đi dạo trên phố khiến nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của cả hai. Ảnh: FB Lệ Quyên "2007-2024: cũng gương mặt đó, cùng ánh mắt đó mà đã thấm thoát 17 năm rồi. Ôi thời gian ơi sao trôi nhanh quá", Lương Thế Thành viết. Ảnh: FB Lương Thế Thành MLee - Top 5 Miss Universe Vietnam 2024 gợi cảm trong bộ ảnh bikini. Ảnh: FB MLee Hoa hậu Ngọc Hân được khen gợi cảm khi tập trung cắt may. Ảnh: FB Ngoc Han Dang NSND Minh Hòa viết: "Dưới cái nắng hanh hao của những ngày cuối thu đầu đông, chỉ cần một góc nhỏ trên sân thượng cũng được một kiểu ảnh là có thật". Ảnh: FB Minh Hoà Trần Thúy Ngân, Võ Cảnh lộ nghi vấn “phim giả tình thật”. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân Cựu người mẫu Ngọc Quyên duy trì tập pickleball mỗi ngày hai giờ để kiểm soát cân nặng, ngủ ngon và giữ tâm trạng tốt. Ảnh: FB Ngoc Quyen Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe làn da trắng, nhan sắc không tuổi trong các thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Ảnh: FB Giang My NguyenXem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

