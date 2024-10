Tiểu hành tinh dự báo sẽ tiến sát Trái Đất vào đầu năm 2025

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo về việc theo dõi tiểu hành tinh 2025 PT5, dự kiến sẽ tiến sát Trái Đất vào tháng 1/2025. (Ảnh: The Indian Express) Đây là một sự kiện đáng chú ý trong cộng đồng khoa học và công nghệ, khi tiểu hành tinh này sẽ đi ngang qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn, gấp 5 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.(Ảnh: Vietnam.vn) 2025 PT5 được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 7/8/2024 nhờ kính viễn vọng Sutherland đặt tại Nam Phi. (Ảnh: Asia News Today) Theo ước tính của NASA, tiểu hành tinh này có kích thước khoảng 10 mét và được xem là một mảnh đá lớn bị tách ra từ bề mặt của Mặt Trăng sau một vụ va chạm thiên thạch từ rất lâu. (Ảnh: tomorrow's world today) Với kích thước nhỏ và quỹ đạo không gây nguy hiểm, 2025 PT5 không được xem là mối đe dọa đối với Trái Đất. (Ảnh: Hindustan Times) NASA sẽ sử dụng radar hệ mặt trời Goldstone, một trong những hệ thống radar tiên tiến nhất hiện nay, để theo dõi hành trình của 2025 PT5. (Ảnh: Goldstone Deep Space Communications Complex - NASA) Việc theo dõi này không chỉ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quỹ đạo của tiểu hành tinh, mà còn cung cấp thêm thông tin về các vật thể gần Trái Đất nói chung.(Ảnh: Business Today) Việc theo dõi 2025 PT5 là một phần trong nỗ lực của NASA nhằm bảo vệ Trái Đất khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng từ không gian. (Ảnh: The Economic Times) Với các tiến bộ công nghệ trong việc theo dõi và nghiên cứu các tiểu hành tinh, NASA ngày càng hoàn thiện khả năng ứng phó và bảo vệ an toàn cho Trái Đất. Điều này góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai, nếu có bất kỳ vật thể nào thực sự đe dọa hành tinh xanh.(Ảnh: Orbital Today) Tiểu hành tinh 2025 PT5 dù không gây ra mối đe dọa trực tiếp nhưng vẫn là một đối tượng nghiên cứu quan trọng. Đây là một bước tiến trong việc đảm bảo an toàn cho Trái Đất trước những mối nguy hiểm từ không gian.(Ảnh: The Economic Times) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

