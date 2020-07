Bất ngờ nhìn lại những bức ảnh đầu tiên của nhân loại

Bức ảnh đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1826 bởi Joseph Nicéphore Niépce tại vùng Burgundy của Pháp. Hình ảnh được chụp với sự kết hợp của nhựa đường phủ lên một mảnh thủy tinh hoặc kim loại, quá trình này được gọi là heliography. Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1861 bởi nhà vật lý toán học James Clerk Maxwell. Ảnh kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1957 do Russell Kirsch chụp con trai của mình với độ phân giải chỉ 176 x 176 pixel. Ảnh chụp chân dung đầu tiên trên thế giới được Robert Cornelius thực hiện vào năm 1839. Cornelius chuẩn bị máy ảnh sau đó tự bấm chụp và ngồi trước ống kính khoảng gần 1 phút tại một địa điểm trên đường Chestnut, Philadelphia, Mỹ. Ảnh chụp từ trên cao đầu tiên được thực hiện từ một chiếc khinh khí cầu do nhiếp ảnh gia James Wallace Black thực hiện từ độ cao hơn 600 mét. Bức ảnh đã chụp thị trấn Boston ở Mỹ. Ảnh chụp mặt trời đầu tiên được thực hiện vào ngày 2/4/1845 do hai nhà vật lý học người Pháp, Louis Fizeau và Leon Foucault thực hiện thông qua quá trình gọi là Daguerreotype với tốc độ 1/60 giây. Ảnh chụp để truyền tải tin tức đầu tiên trên thế giới mô tả một người đàn ông bị bắt tại Pháp được chụp vào năm 1847. Ảnh chụp đầu tiên của tổng thống Mỹ được chụp vào năm 1843. Bức ảnh chụp John Quincy Adams, tổng thống thứ 6 của Mỹ. Ảnh chụp sét đầu tiên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia William Jennings vào năm 1882. Bức ảnh chụp thảm họa đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1908, chụp chiếc máy bay Aviator Thomas Selfridge bị rơi. Ảnh màu chụp phong cảnh đầu tiên chụp khung cảnh miền nam nước Pháp được thực hiện vào năm 1877 bởi nhiếp ảnh gia Louis Arthur Ducos du Hauron.

Bức ảnh đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1826 bởi Joseph Nicéphore Niépce tại vùng Burgundy của Pháp. Hình ảnh được chụp với sự kết hợp của nhựa đường phủ lên một mảnh thủy tinh hoặc kim loại, quá trình này được gọi là heliography. Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1861 bởi nhà vật lý toán học James Clerk Maxwell. Ảnh kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1957 do Russell Kirsch chụp con trai của mình với độ phân giải chỉ 176 x 176 pixel. Ảnh chụp chân dung đầu tiên trên thế giới được Robert Cornelius thực hiện vào năm 1839. Cornelius chuẩn bị máy ảnh sau đó tự bấm chụp và ngồi trước ống kính khoảng gần 1 phút tại một địa điểm trên đường Chestnut, Philadelphia, Mỹ. Ảnh chụp từ trên cao đầu tiên được thực hiện từ một chiếc khinh khí cầu do nhiếp ảnh gia James Wallace Black thực hiện từ độ cao hơn 600 mét. Bức ảnh đã chụp thị trấn Boston ở Mỹ. Ảnh chụp mặt trời đầu tiên được thực hiện vào ngày 2/4/1845 do hai nhà vật lý học người Pháp, Louis Fizeau và Leon Foucault thực hiện thông qua quá trình gọi là Daguerreotype với tốc độ 1/60 giây. Ảnh chụp để truyền tải tin tức đầu tiên trên thế giới mô tả một người đàn ông bị bắt tại Pháp được chụp vào năm 1847. Ảnh chụp đầu tiên của tổng thống Mỹ được chụp vào năm 1843. Bức ảnh chụp John Quincy Adams, tổng thống thứ 6 của Mỹ. Ảnh chụp sét đầu tiên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia William Jennings vào năm 1882. Bức ảnh chụp thảm họa đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1908, chụp chiếc máy bay Aviator Thomas Selfridge bị rơi. Ảnh màu chụp phong cảnh đầu tiên chụp khung cảnh miền nam nước Pháp được thực hiện vào năm 1877 bởi nhiếp ảnh gia Louis Arthur Ducos du Hauron.