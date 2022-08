Bất ngờ bằng chứng người Maya tiếp xúc với người ngoài hành tinh

Người Maya cổ đại có lãnh thổ từ Mexico đến El Salvador. Người Maya hùng mạnh đã trở thành lực lượng chiếm ưu thế trong khu vực, xây dựng nên các thành phố lớn, tuyến đường giao thương, đền thờ và kim tự tháp hùng vĩ. Sở nghiên cứu lịch sử và nhân loại học quốc gia (INAH) phát hiện ra những miếng đá có hình như cái đĩa xinh đẹp tại Mexico. Phát hiện mới này đã vén màn bí mật lịch sử trái đất mà nhân loại chúng ta đã che giấu. Dựa theo nhận định của Sở nghiên cứu lịch sử và nhân loại học quốc gia, những miếng đá này là do người Maya chế tác, và vào khoảng 80 năm trước con người đã phát hiện ra chúng rồi. Những tác phẩm khảo cổ này trước đây từng được công bố, và chúng trở thành một phần trong bộ phim tài liệu do Raul Julia-Levy và Juan Carlos Rulfo đạo diễn. Bộ phim tài liệu này giành được giải quán quân trong liên hoan phim Sundance năm 2006. Tên của bộ phim tài liệu này là "In The Pit" "Mexico sắp công bố bản sao chứng cứ, văn vật và hình ảnh liên quan đến người Maya từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh, toàn bộ tin tức của họ sẽ được các nhà khảo cổ đi nghiên cứu và chứng thực. Chính phủ Mexico không phải chỉ nói miệng, họ đã nói là làm", hai đạo diễn cho biết. Luis Augusto García Rosado là quan chính phủ cao cấp của Mexico, ông từng phát biểu về ghi chép người ngoài hành tinh của chính phủ. García Rosado từng nói: "Giữa người Maya và người ngoài hành tinh từng có tiếp xúc, và có chứng cứ về một số bản phiên dịch nào đó... ... Nhưng chính phủ đã đem những chứng cứ này chôn giấu dưới lòng đất một thời gian rồi". Thậm chí ông còn nói đến "Ở trong rừng có một số khu vực hạ cánh, mà phần lớn đều có lịch sử trên 3.000 năm". Người Maya nổi bật trong lục địa châu Mỹ với chữ viết chữ tượng hình – là một trong số ít các hệ thống chữ viết hoàn chỉnh trong lục địa châu Mỹ thời kỳ Tiền Columbia. Ngoài ra, họ còn phát triển nghệ thuật, kiến trúc, toán học, thiên văn học và sinh thái học. Nền văn minh Maya là một trong những nền văn hóa cổ nhất và phát triển nhất ở châu Mỹ. Người Maya cổ đại sinh sống ở phía đông nam Mexico, tương ứng với các bang Yucatan, Campeche, Tabasco, Quintana Roo và phía đông Chiapas, đến hầu khắp nước Guatemala, Belize, phía tây Honduras và El Salvador hiện nay. Nền văn minh Maya phát triển các hình thức nghệ thuật điêu khắc phức tạp, sử dụng cả vật liệu bền lẫn không bền, bao gồm gỗ, ngọc bích, đá vỏ chai, vữa, đồ gốm để làm cột tháp bằng đá và tranh sơn trên tường. Dựa vào tiến bộ vượt bậc của người Maya, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ liệu người Maya cổ đại có tiếp thu kiến thức tiên tiến về kỹ thuật, thiên văn học và toán học từ một thế giới nào khác không? Người Mayan đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc và để lại di sản kiến trúc phong phú, đưa nền văn minh Maya trở thành một trong những nền văn minh tiền công nghiệp vĩ đại của thế giới. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Người Maya cổ đại có lãnh thổ từ Mexico đến El Salvador. Người Maya hùng mạnh đã trở thành lực lượng chiếm ưu thế trong khu vực, xây dựng nên các thành phố lớn, tuyến đường giao thương, đền thờ và kim tự tháp hùng vĩ. Sở nghiên cứu lịch sử và nhân loại học quốc gia (INAH) phát hiện ra những miếng đá có hình như cái đĩa xinh đẹp tại Mexico. Phát hiện mới này đã vén màn bí mật lịch sử trái đất mà nhân loại chúng ta đã che giấu. Dựa theo nhận định của Sở nghiên cứu lịch sử và nhân loại học quốc gia, những miếng đá này là do người Maya chế tác, và vào khoảng 80 năm trước con người đã phát hiện ra chúng rồi. Những tác phẩm khảo cổ này trước đây từng được công bố, và chúng trở thành một phần trong bộ phim tài liệu do Raul Julia-Levy và Juan Carlos Rulfo đạo diễn. Bộ phim tài liệu này giành được giải quán quân trong liên hoan phim Sundance năm 2006. Tên của bộ phim tài liệu này là "In The Pit" "Mexico sắp công bố bản sao chứng cứ, văn vật và hình ảnh liên quan đến người Maya từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh , toàn bộ tin tức của họ sẽ được các nhà khảo cổ đi nghiên cứu và chứng thực. Chính phủ Mexico không phải chỉ nói miệng, họ đã nói là làm", hai đạo diễn cho biết. Luis Augusto García Rosado là quan chính phủ cao cấp của Mexico, ông từng phát biểu về ghi chép người ngoài hành tinh của chính phủ. García Rosado từng nói: "Giữa người Maya và người ngoài hành tinh từng có tiếp xúc, và có chứng cứ về một số bản phiên dịch nào đó... ... Nhưng chính phủ đã đem những chứng cứ này chôn giấu dưới lòng đất một thời gian rồi". Thậm chí ông còn nói đến "Ở trong rừng có một số khu vực hạ cánh, mà phần lớn đều có lịch sử trên 3.000 năm". Người Maya nổi bật trong lục địa châu Mỹ với chữ viết chữ tượng hình – là một trong số ít các hệ thống chữ viết hoàn chỉnh trong lục địa châu Mỹ thời kỳ Tiền Columbia. Ngoài ra, họ còn phát triển nghệ thuật, kiến trúc, toán học, thiên văn học và sinh thái học. Nền văn minh Maya là một trong những nền văn hóa cổ nhất và phát triển nhất ở châu Mỹ. Người Maya cổ đại sinh sống ở phía đông nam Mexico, tương ứng với các bang Yucatan, Campeche, Tabasco, Quintana Roo và phía đông Chiapas, đến hầu khắp nước Guatemala, Belize, phía tây Honduras và El Salvador hiện nay. Nền văn minh Maya phát triển các hình thức nghệ thuật điêu khắc phức tạp, sử dụng cả vật liệu bền lẫn không bền, bao gồm gỗ, ngọc bích, đá vỏ chai, vữa, đồ gốm để làm cột tháp bằng đá và tranh sơn trên tường. Dựa vào tiến bộ vượt bậc của người Maya, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ liệu người Maya cổ đại có tiếp thu kiến thức tiên tiến về kỹ thuật, thiên văn học và toán học từ một thế giới nào khác không? Người Mayan đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc và để lại di sản kiến trúc phong phú, đưa nền văn minh Maya trở thành một trong những nền văn minh tiền công nghiệp vĩ đại của thế giới. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV