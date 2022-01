Bất ngờ “áo giáp sự sống” như Trái Đất xuất hiện ở Mặt Trăng

Kết quả phân tích các mẫu đá Mặt Trăng được các phi hành gia tàu Apollo của NASA thu thập 50 năm trước của Đại học Brown ở Rhode Island đã khiến cho giới khoa học bối rối. Trước đây, các nhà khoa học luôn cho rằng Mặt Trăng vốn nhỏ hơn so với nhiều mặt trăng của Sao Mộc, Sao Thổ..., sẽ không đủ kích thước để có từ trường của riêng nó. Tuy nhiên khi phân tích những viên đá, họ nhận thấy rằng nó phải được hình thành trong môi trường có từ trường mạnh. Vì vậy có thể Mặt Trăng sơ khai đã tự tạo ra từ trường không liên tục nhưng mạnh mẽ trong hoạt động địa chất sơ khai của nó - trước khi hóa thành một khối đá đông đặc như hiện nay. Các nhà khoa học vẫn dùng dữ liệu cổ từ trong đá để tìm hiểu về lịch sử của từ quyển Trái Đất, nên bằng chứng từ đá là hết sức đáng tin cậy. Trong quá khứ, Mặt Trăng có một đại dương magma khổng lồ giống như Trái Đất trong Liên đại Hỏa Thành. Bên trong đại dương đó, những tảng đá khổng lồ chìm qua lớp phủ lỏng, tạo ra từ trường. Điều này hình thành trong vòng 1 tỉ năm đầu tiên. Đây là một phát hiện quan trọng bởi từ quyển được coi là lớp áo giáo của mỗi hành tinh, điều kiện cần để sự sống trên một thiên thể được bảo vệ nếu nó may mắn ra đời. Từ quyển được tạo ra bởi từ trường mạnh mẽ của Trái Đất là một lớp "áo giáp sự sống" cần thiết mà những lần nó suy yếu thường liên quan đến đại tuyệt chủng. Cách đây không lâu, trạm đổ bộ Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã tìm thấy các dấu hiệu của nước trong mẫu đất đá thu thập tại vị trí hạ cánh trên Mặt Trăng. Đất Mặt Trăng ở địa điểm hạ cánh chứa chưa đầy 120 ppm nước (hay 120 gram nước mỗi tấn đất), và một tảng đá xốp, nhẹ, tại đó chứa 180 ppm, khô hơn nhiều so với trên Trái Đất. Thiết bị trên trạm đổ bộ Mặt Trăng đo đạc sự phản chiếu quang phổ của lớp đất mặt và tảng đá để phát hiện nước. Hàm lượng nước có thể được ước tính dựa vào việc phân tử nước hoặc hydroxyl có độ hấp thụ khoảng 3 micromet, theo nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Trung Quốc (CAS). Gió Mặt Trời đóng góp phần lớn vào độ ẩm của đất Mặt Trăng vì nó mang tới hydro, thành phần của nước. Sự gia tăng 60 ppm nước trong đá có thể xuất phát từ bên trong Mặt Trăng. Theo đó, tảng đá có khả năng bắt nguồn từ một khối đá basalt cổ xưa và ẩm ướt hơn, sau đó được đẩy tới điểm tiếp đất của trạm đổ bộ Hằng Nga 5. Nghiên cứu mới hé lộ Mặt Trăng đã trở nên khô hơn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể do quá trình khử khí của lớp phủ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

