Bắt gặp hai quái thú làm chuyện "động trời" trong nhà bếp

Murray Paas phát hiện ra hai con trăn dài ít nhất hai mét đang quấn chặt cơ thể đối phương và ra đòn trong một trận chiến gay cấn. Theo lời của chủ nhà, anh ta đã cho phép một con trăn sống trên trần nhà phòng ngủ của mình để giữ cho nhà không bị nhiễm mối. Anh nói rằng anh không lo lắng vì các con quái thú này thường vô hại và hữu ích trong việc kiểm soát chuột bọ, đồng thời cũng giúp đuổi các loại rắn nguy hiểm khác. Murray Paas mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng khi phát hiện ra cuộc chiến giữa hai con trăn trong bếp. Anh nói rằng vào một ngày Chủ Nhật, anh đã nhìn thấy một con trăn lớn ẩn mình trong bếp khi anh về nhà từ nhà kho của mình. Anh nhận ra rằng hai con trăn đang chiến đấu để thiết lập chủ quyền, có lẽ vì có một con trăn cái ở gần đó. Theo Daniel Natusch, một chuyên gia về loài trăn ở Đại học Sydney, cảnh tượng trong video cho thấy hai con trăn thảm đực đang tham gia vào nghi thức giao chiến, cố gắng đè đầu đối phương xuống đất để thiết lập chủ quyền. Trước đó, hai thợ xây phát hiện hai con trăn thảm trên gác xép của một ngôi nhà ở Brisbane, Australia. Chủ nhà liên hệ với Snake Out Brisbane, một tổ chức bảo vệ môi trường, để giải quyết vấn đề này. Cả hai con trăn đều là đực và có vẻ đang tham gia vào trận chiến giữa các con đực để chiếm quyền giao phối với con cái. Trong trận chiến này, các con trăn thảm đực thường ngóc đầu lên và cố gắng đè đầu đối thủ xuống để chứng minh sức mạnh của mình. Trận chiến có thể kéo dài, nhưng thường không gây thương tích nặng. Nhóm nhân viên của Snake Out Brisbane ghi lại cuộc chiến và sau đó nhẹ nhàng thu giữ hai con trăn và thả chúng trở lại môi trường tự nhiên. Trăn thảm không mang nọc độc và thường không cắn người trừ khi không có cách nào khác để tự vệ. Khi phát hiện trăn, nên giữ bình tĩnh và không hoảng sợ. Nếu trăn không gây nguy hiểm và không làm phiền, có thể để chúng tiếp tục đi theo đường riêng của mình. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn về an toàn, nên giữ khoảng cách và gọi đội ngũ xử lý rắn địa phương để giải quyết. Ở bang Queensland, trăn thảm đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát động vật gặm nhấm.

