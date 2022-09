Bằng chứng UFO bị máy bay chiến đấu rượt đuổi rõ nét nhất lịch sử

Khoảng 21h ngày 4/8/1990, khi đang đi bộ trên sườn đồi gần Calvine (Scotland), 2 người dân đã vô tình chụp được một vật thể bay bí ẩn hình kim cương giữa bầu trời. 32 năm sau, bức ảnh này đã được tiến sĩ David Clarke, nhà báo người Anh, Phó giáo sư Đại học Sheffield Hallam phục chế và chia sẻ công khai tới công chúng. Đây được xem là bức ảnh rõ nét nhất của vật thể bay không xác định (UFO) mà công chúng từng nhìn thấy. Trong ảnh, một vật thể hình kim cương bay trên bầu trời, phía xa là máy bay chiến đấu đuổi theo vật thể. Được biết, 6 tấm ảnh được 2 người đi bộ mang đến tòa soạn Daily Record của Scotland vào năm 1990 để đăng báo. Tuy nhiên tòa báo đã giao bức ảnh cho Bộ Quốc phòng Anh để lưu giữ chúng đến tận bây giờ mà không xuất bản chúng. "Biên tập viên của Daily Record lúc đó đã gửi hình ảnh cho Craig Lindsay, nhân viên báo chí của RAF tại Scotland. Bản in được ông ấy chuyển cho Bộ Quốc phòng Anh tại London, cơ quan này sau đó yêu cầu ông giao cuộn film âm bản... ...Do đó, ông ấy quay lại Daily Record, đề nghị gửi film đến London. Đề xuất được đồng ý, cũng là lúc chúng biến mất", Clarke cho biết. Bộ Quốc phòng Anh sẽ không tiết lộ danh tính 2 người chụp ảnh trước năm 2076 do "lo ngại về quyền riêng tư". Bên cạnh đó, tấm film âm bản không bao giờ được tìm thấy từ khi chúng đến Bộ Quốc phòng. Cựu sĩ quan Lindsay đã chia sẻ với Clarke một chút thông tin về 2 người chụp ảnh. Cụ thể, họ làm đầu bếp trong một khách sạn tại Pitlochry, thuộc cao nguyên Scotland. Hai người này kể rằng đã nhìn thấy vật thể bay lơ lửng trên bầu trời khi đi bộ tại khu đồi gần Calvine vào một buổi tối mùa Hè. UFO xuất hiện trong khoảng 10 phút trước khi biến mất. Vật thể lạ có chiều dài ước tính khoảng 31m. Giảng viên nhiếp ảnh Andrew Robinson tại Đại học Sheffield Hallam cho rằng những bức ảnh do 2 người trên chụp không có dấu hiệu bị chỉnh sửa hay làm giả. Do đó, nhiều người cho rằng, số ảnh này có thể là bằng chứng cho thấy UFO có thật. Tuy nhiên, để chứng minh UFO thực sự tồn tại, các nhà khoa học cần tìm được nhiều bằng chứng xác thực hơn. Dù khẳng định đây là "hình ảnh UFO đẹp nhất", Clarke không tin vật thể trong ảnh là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Ông cho rằng chúng do con người tạo ra trong một căn cứ bí ẩn nào đó, mọi thứ liên quan đến vật thể rất bí mật và nhạy cảm. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

