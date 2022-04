Bằng chứng sốc về UFO thật đến mức khoa học không thể lí giải

Vào ngày 27/10/1954, Fiorentina chạm trán đội bóng khác thuộc vùng Tuscany, Pistoiese. 10.000 người đã kéo đến chật cứng sân vận động Artemio Franchi nhưng chỉ sau một nửa thời gian, khung cảnh ồn ào lúc đầu đã nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ. Trên bầu trời khi ấy bỗng xuất hiện một vật thể bay lạ nghi là UFO, có hình dạng giống như một điếu xì gà Cuba hoặc quả trứng, di chuyển rất nhanh và rồi dừng lại, tất cả kéo dài chỉ trong một vài phút. Không những thế, những sợi tơ màu trắng bạc kéo dài từ trên trời xuống đất. Cũng có người nói nó giống như bông gòn hay mạng nhện, nhưng do không thể thu thập để nghiên cứu được vì tan rã quá nhanh. Những kẻ mộ đạo gọi đây là "tóc thiên thần". Ngày 6/4/1966, khoảng hơn 300 học sinh và giáo viên tại trường trung học Westall ở Melbourne, Úc, đã chứng kiến một "đĩa bay" hình điếu xì gà lớn màu bạc bay lơ lửng trên phòng bầu dục của trường và Khu bảo tồn Grange gần đó. Trong khoảng 40 phút, lực lượng không quân và quân đội Úc trên xe tải đã tràn vào khu vực và tạo thành một hàng rào an ninh xung quanh trường trung học và khu bảo tồn. Những người này nói với giáo viên rằng họ đã nhầm lẫn về điều vừa được nhìn thấy và đừng tin bất kỳ điều gì. Thế nhưng theo Andrew Greenwood, một trong những giáo viên tại trường trung học Westall, chính phủ Úc có thể đã che đậy vụ việc, đồng thời từ chối tiết lộ cho bất kỳ ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra kể từ đó. Vào tối ngày 13/3/1997, hàng ngàn người dân ở bang Arizona, Mỹ bất ngờ nhìn thấy một UFO có hình chữ V trong khoảng thời gian từ 7h30 - 10h30. Theo lời kể của các nhân chứng, UFO hình chữ V có kích thước khá lớn. Vật thể bí ẩn phát ra một chùm ánh sáng kỳ lạ.UFO bí ẩn trên được các nhân chứng báo cáo di chuyển từ Tucson tới Phoenix. Khi đến Phoenix, vật thể bay không xác định dừng di chuyển. Nó ở yên một vị trí trên bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn. Về sau, UFO hình chữ V biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết nó di chuyển đến nơi nào tiếp theo. Sau khi chứng kiến cảnh tượng bí ẩn trên, người dân gửi hàng loạt báo cáo đến giới chức trách để làm rõ sự việc. Vào ngày 26/12/1980, phó chỉ huy căn cứ không quân Anh, Trung tá Charles Halt nhận được tin báo về những cảnh tượng kỳ lạ gần và xung quanh các căn cứ không quân RAF Bentwaters và RAF Woodbridge. Đội tuần tra an ninh được cử đến khu vực gồm Budd Stevens và Sargent Jim Penniston sau đó đã nhìn thấy những ánh sáng đỏ rực kỳ lạ, rực rỡ chói lọi xuyên qua những tán cây của khu rừng Rendlesham. Khi tới gần hơn, 2 người đã tận mắt nhìn thấy một vật thể phát sáng bí ẩn có chuyển động và tốc độ bất chấp các định luật vật lý. Điều kỳ lạ là mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hầu như không có bất kỳ âm thanh nào được tạo ra bởi vật thể. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Vào ngày 27/10/1954, Fiorentina chạm trán đội bóng khác thuộc vùng Tuscany, Pistoiese. 10.000 người đã kéo đến chật cứng sân vận động Artemio Franchi nhưng chỉ sau một nửa thời gian, khung cảnh ồn ào lúc đầu đã nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ. Trên bầu trời khi ấy bỗng xuất hiện một vật thể bay lạ nghi là UFO, có hình dạng giống như một điếu xì gà Cuba hoặc quả trứng, di chuyển rất nhanh và rồi dừng lại, tất cả kéo dài chỉ trong một vài phút. Không những thế, những sợi tơ màu trắng bạc kéo dài từ trên trời xuống đất. Cũng có người nói nó giống như bông gòn hay mạng nhện, nhưng do không thể thu thập để nghiên cứu được vì tan rã quá nhanh. Những kẻ mộ đạo gọi đây là "tóc thiên thần". Ngày 6/4/1966, khoảng hơn 300 học sinh và giáo viên tại trường trung học Westall ở Melbourne, Úc, đã chứng kiến một "đĩa bay" hình điếu xì gà lớn màu bạc bay lơ lửng trên phòng bầu dục của trường và Khu bảo tồn Grange gần đó. Trong khoảng 40 phút, lực lượng không quân và quân đội Úc trên xe tải đã tràn vào khu vực và tạo thành một hàng rào an ninh xung quanh trường trung học và khu bảo tồn. Những người này nói với giáo viên rằng họ đã nhầm lẫn về điều vừa được nhìn thấy và đừng tin bất kỳ điều gì. Thế nhưng theo Andrew Greenwood, một trong những giáo viên tại trường trung học Westall, chính phủ Úc có thể đã che đậy vụ việc, đồng thời từ chối tiết lộ cho bất kỳ ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra kể từ đó. Vào tối ngày 13/3/1997, hàng ngàn người dân ở bang Arizona, Mỹ bất ngờ nhìn thấy một UFO có hình chữ V trong khoảng thời gian từ 7h30 - 10h30. Theo lời kể của các nhân chứng, UFO hình chữ V có kích thước khá lớn. Vật thể bí ẩn phát ra một chùm ánh sáng kỳ lạ. UFO bí ẩn trên được các nhân chứng báo cáo di chuyển từ Tucson tới Phoenix. Khi đến Phoenix, vật thể bay không xác định dừng di chuyển. Nó ở yên một vị trí trên bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn. Về sau, UFO hình chữ V biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết nó di chuyển đến nơi nào tiếp theo. Sau khi chứng kiến cảnh tượng bí ẩn trên, người dân gửi hàng loạt báo cáo đến giới chức trách để làm rõ sự việc. Vào ngày 26/12/1980, phó chỉ huy căn cứ không quân Anh, Trung tá Charles Halt nhận được tin báo về những cảnh tượng kỳ lạ gần và xung quanh các căn cứ không quân RAF Bentwaters và RAF Woodbridge. Đội tuần tra an ninh được cử đến khu vực gồm Budd Stevens và Sargent Jim Penniston sau đó đã nhìn thấy những ánh sáng đỏ rực kỳ lạ, rực rỡ chói lọi xuyên qua những tán cây của khu rừng Rendlesham. Khi tới gần hơn, 2 người đã tận mắt nhìn thấy một vật thể phát sáng bí ẩn có chuyển động và tốc độ bất chấp các định luật vật lý. Điều kỳ lạ là mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hầu như không có bất kỳ âm thanh nào được tạo ra bởi vật thể. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.