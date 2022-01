Bằng chứng khó tin về người dân sao Kim đang sống trên Trái đất

Pần tài liệu mang tên “Nikola Tesla Part 03 of 03” là phần tài liệu thứ ba liên quan đến Tesla được FBI giải mã, tổng cộng có 64 trang, một số nội dung trong đó đã bị bôi đen. Ở phần nội dung không bị bôi đen có một đoạn như sau: “Người vũ trụ từng tiếp xúc với Tesla rất nhiều lần, và nói cho FBI biết Tesla đến từ Sao Kim. Năm 1856, Tesla bị đưa xuống Trái Đất, giao cho một đôi vợ chồng người Nam Tư nuôi nấng”. Tesla là một nhà phát minh thiên tài, chỉ tính riêng bằng sáng chế được ghi trong hồ sơ đã có hơn 1.000 hạng mục. Bình quân mỗi năm Tesla có khoảng hơn 20 phát minh, đây là con số vô cùng đáng kinh ngạc. Có người cho rằng, rất có thể Tesla không hề phát minh sáng tạo, mà ông chỉ đem công nghệ ở Sao Kim đến Trái Đất truyền lại cho con người. Ngoài phát minh sáng tạo ra, Tesla còn đưa ra rất nhiều dự đoán chính xác, ví dụ như vào năm 1926 ông đã dự đoán thành công sự ra đời của điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được chế tạo ra vào năm 1993, mà từ 67 năm về trước Tesla đã biết đến sự tồn tại của điện thoại thông minh, điều này khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Vào ngày 20/11/1952, George Adamski và sáu người bạn của mình đã tình cờ gặp một UFO – một chiếc UFO khổng lồ màu bạc ở sa mạc Majave của California. Adamski nhanh chóng tập trung và chụp một vài bức ảnh trước khi quay lại và lái xe hướng đến vật thể. Adamski lái xe đến nơi chiếc đĩa bay đã hạ cánh và thấy một người đàn ông giống như một người gốc Âu đang đợi mình ở đó. Anh ta tự gọi mình là “O”, và Adamski sau đó gọi anh ta là Orthon đến từ sao Kim, và đến để điều tra các sự kiện phát sinh gần đây trên Trái Đất. Trong cuốn sách Bên trong tàu vũ trụ – “Inside the Spaceship”, những người sao Kim nói với Adamski rằng trên rất nhiều tinh cầu đều có sinh mệnh và văn minh, chỉ là nhân loại chỉ nhìn thấy được mặt hoang vu của chúng. Orthon và Adamski cùng nhau dạo bước và dừng lại bên một chiếc đĩa bay chế tạo bằng một thứ kim loại bán thấu minh (trong mờ) đang lơ lửng trên không ở một khoảng cách so với mặt đất. Adamski hỏi anh ta nguyên lý của quá trình tiến lui của đĩa bay, và anh ta nói rằng đĩa bay di chuyển về phía trước bằng cách sử dụng đặc tính của lực hút và lực đẩy của từ trường. Tại một hội nghị quốc tế về UFO ở Na Uy năm 2014, có một người phụ nữ tóc bạch kim tự nhận là Omnec Onec được sinh ra ở một duy độ khác của Kim Tinh, nơi đó sinh cơ bừng bừng và có nền văn minh phát triển cao độ. Onec cho biết bà đến Trái Đất vào năm 1955. Trong một cuộc phỏng vấn, Onec cũng tiết lộ nguyên lý hoạt động của đĩa bay. Bà cho biết, đại bộ phận các UFO sử dụng năng lượng từ trường để phi hành, dùng một cột từ trụ quán xuyên trung tâm của phi thuyền để sản sinh từ trường. Trong khí quyển có 3 loại sóng từ, phi thuyền phi hành trong dải sóng trung tần, có thể nhẹ nhàng bay lên, bay ngang v.v. Một khi tần số quá nhanh, phi thuyền sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta, dù thực tế nó vẫn đang ở đó, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó cũng tựa như khi một chiếc quạt quay với tốc độ cao, chúng ta có thể thấy những gì đằng sau nó. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

