Bằng chứng cho thấy Xiaomi chỉ “bảo vệ môi trường” Trung Quốc

Xiaomi đã chính thức giới thiệu phiên bản quốc tế của chiếc flagship Mi 11 đã ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc vào cuối năm ngoái.Xiaomi Mi11 phiên bản quốc tế sẽ có một vài thay đổi nhỏ so với phiên bản hiện đang được bán ra tại thị trường Trung Quốc. Cụm camera chính của máy đặt ở mặt lưng với kiểu thiết kế khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Máy có màn hình AMOLED 6.81 inch 10-bit màu ở mặt trước với độ phân giải 2K+ và tần số quét 120Hz. Nếu như ở phiên bản nội địa, Mi 11 khi bán ra không có củ sạc nhanh đi kèm sẵn thì ở phiên bản quốc tế, người dùng sẽ vẫn được tặng kèm củ sạc nhanh 55W sẵn trong hộp thay vì phải lấy riêng như khi mua ở thị trường Trung Quốc (mặc dù nó miễn phí). Đây cũng là khác biệt chính giữa bản quốc tế và bản nội địa. Đó là lí do hộp của Mi 11 bản quốc tế sẽ dày hơn so với bản bán tại Trung Quốc. Phiên bản quốc tế của Mi 11 sẽ có hai tuỳ chọn bộ nhớ là 8GB/128GB và 8GB/256GB, tức là không có bản 12GB/256GB như khi bán ở Trung Quốc. Các thông số còn lại của Mi 11 được Xiaomi giữ nguyên, bao gồm con chip Snapdragon 888 mạnh mẽ nhất, viên pin 4600mAh, camera chính 108MP + 13MP + 5MP và camera selfie 20MP. Trước đó, tại sự kiện ra mắt tại Trung Quốc, Xiaomi cho biết sẽ cắt giảm sạc trong hộp của Mi 11 nhằm "bảo vệ môi trường", do đa số người dùng đều đã có bộ sạc tương thích. Tuy nhiên, đối với những người dùng thật sự vẫn cần sạc, Xiaomi sẽ tặng cho họ hoàn toàn miễn phí. Người dùng có quyền lựa chọn phiên bản có đi kèm củ sạc GaN 55W mà không tốn thêm chi phí. Thế nhưng, tại thị trường quốc tế, Xiaomi lại bất ngờ không cho phép bất kỳ ai "bảo vệ môi trường" như những gì mà hãng này đã làm tại quê nhà. Về giá bán, Xiaomi Mi 11 sẽ sớm lên kệ vào cuối tháng 2 tới đây tại thị trường châu Âu với mức giá 749 EUR và 799 EUR cho hai tuỳ chọn bộ nhớ 128GB và 256GB, tương đương 20.7 và 22.1 triệu đồng kèm theo 2 năm bảo hành và 1 năm thay màn hình miễn phí.

