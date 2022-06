“Bản sao của sao Hoả” lộ diện sự sống, giới khoa học bất ngờ

Lost Hammer Spring là một trong những suối lạnh nhất Canada. Nó rất giống với một số vùng của sao Hỏa nên từng được cho là không thứ gì tồn tại nổi. Tuy nhiên, mới đây các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill đã tìm thấy vi sinh vật trong môi trường dưới lớp băng vĩnh cửu của Lost Hammer Spring. Lost Hammer Spring là một trong những nguồn nước trên cạn lạnh nhất và mặn nhất mà chúng ta biết: trước khi lên bề mặt, nước đi qua một lớp băng dày gần 600 m, có độ mặn khoảng 24%, nhiệt độ khoảng -5 ° C và có rất ít oxy. Do nồng độ muối cao, nước ở đó không bị đóng băng, tạo ra môi trường sống của nước lỏng ở nhiệt độ dưới 0ºC. Môi trường này khó sống tương đương, hoặc thậm chí còn chết chóc hơn nhiều nếu so sánh với những vùng nước ngầm mà các nhà khoa học từng tìm thấy dấu hiệu ở Sao Hỏa, mặt trăng Europa của Sao Mộc hay Enceladus của Sao Thổ. Vì vậy, để hiểu về các loại sinh vật có thể tồn tại trên Hành tinh Đỏ, nhóm các nhà nghiên cứu do Lyle Whyte dẫn đầu đã làm việc với các công cụ gen hiện đại cùng với các phương pháp vi sinh đơn bào. Họ đã phát hiện ra... hàng đàn vi sinh vật cực đoan, những dạng sự sống tồn tại mà không cần thở, vẫn khỏe mạnh dù bị ngâm nước muối đậm đặc và bị nhốt dưới "hầm mộ" băng giá lạnh lẽo. "Phải mất vài năm làm việc với lớp trầm tích trước khi chúng tôi có thể phát hiện thành công các cộng đồng vi sinh vật đang hoạt động" - tiến sĩ Magnuson, đồng tác giả cho biết. "Độ mặn của môi trường can thiệp vào cả quá trình chiết xuất và sắp xếp trình tự của vi sinh vật, vì vậy khi chúng tôi có thể tìm thấy bằng chứng về các cộng đồng vi sinh vật đang hoạt động, đó là một trải nghiệm rất hài lòng", bà cho biết thêm. Bước tiếp theo là mô tả một cách khái quát đặc điểm của cộng đồng vi sinh vật. Nhóm nghiên cứu đã giải trình tự các mảnh vụn của vật liệu di truyền được tìm thấy trong các mẫu để phân loại chúng. Hầu hết chúng là những sinh vật lạ với dòng dõi chưa từng được thấy ở bất kỳ đâu trên Trái Đất. Chúng không phụ thuộc vào vật chất hữu cơ hoặc oxy để sống mà tồn tại bằng cách ăn và hít thở các hợp chất vô cơ đơn giản như mê-tan, sunfua, sunfat, carbon monoxide và carbon dioxide. Mà những thứ này có rất nhiều trên Sao Hỏa, cho thấy những dạng sự sống tương tự hoàn toàn có thể tồn tại khỏe mạnh trên hành tinh đỏ. Mời các bạn xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT

