Bắc Cực bỗng giống Sao Hỏa với những hoa văn uốn lượn lạ lùng

Trong loạt ảnh được đăng tải trên website của Cơ quan Quan sát Trái đất thuộc NASA, Bắc Cực trông giống sao Hỏa hoặc một hành tinh xa lạ khác, đặc biệt rõ ràng vào mùa đông. Đất đai trông như từng bị chảy nhão ra rồi đột ngột đông cứng trở lại, tạo thành những hoa văn uốn lượn lạ lùng. Theo NASA, các hình dạng kỳ lạ có thể được tạo nên khi những vùng đất liên tục bị đóng băng, tan băng và đóng băng trở lại. Nhà địa chất học Thomas Crafford của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã đưa ra một giả thuyết khác là xói mòn đã tạo nên một mô hình kỳ lạ ở đá trầm tích, gọi là "địa chất bánh nhiều lớp". Hiện tượng này xảy ra khi tuyết tan hoặc mưa nhỏ giọt xuống các dốc đá, làm nữa vỡ và dồn các mảng đá trầm tích thành đống. Tuy nhiên, mọi lời giải thích đều chỉ là giả thuyết chứ chưa hoàn toàn thuyết phục. Bắc Cực là vùng đất ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ nhất trên Trái đất. Có 2 địa điểm thực sự đều có thể gọi là Bắc Cực. Điểm thứ nhất là vùng đất liền nằm ở trên đỉnh phía bắc mà con người nhìn thấy. Điểm thứ 2 là điểm "cực từ" phía bắc theo góc nghiêng của Trái Đất, luôn thay đổi tùy thuộc những gì xảy ra bên dưới lớp vỏ hành tinh. Vùng đất Bắc Cực rộng lớn thực chất là tảng băng khổng lồ bao quanh vùng biển của Bắc Băng Dương. Do vậy, Bắc Cực thực tế không có đất liền. Nhiều người nghĩ rằng Bắc Cực vô cùng lạnh giá. Sự thật không phải như vậy. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở Bắc Cực khoảng 0 độ C, trong khi mùa đông nhiệt độ sẽ xuống khoảng âm 40 độ C. Bắc Cực không phải nơi lạnh nhất Trái Đất, mà là Nam Cực. Nhiệt độ của Nam Cực vào mùa đông có thể xuống tới âm 70 độ C. Theo nhiều khảo sát địa lý, khoảng 22% trữ lượng dầu mỏ trên Trái Đất chưa được khám phá nằm dưới các vùng biển lạnh giá của Bắc Cực. Trong lịch sử, sét không xuất hiện ở Bắc Cực. Tuy nhiên, do hiện tượng nóng lên toàn cầu, Bắc Cực đang dần đón những cơn bão. Vào mùa hè năm 2019, một cơn bão đi kèm với sấm sét đã xuất hiện ở Bắc Cực và đánh xuống 48 lần.

