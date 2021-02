Bà Tân Vlog và những kênh Youtube đạt kỷ lục nhanh đến chóng mặt

Những tháng đầu năm 2019, bà Tân Vlog đã trở thành hiện tượng trong cộng đồng người dùng Internet Việt Nam khi đăng tải những vlog với nội dung nấu những món ăn “siêu to khổng lồ”. Ở thời kỳ "hoàng kim", kênh Bà Tân Vlog đã đạt Nút Vàng YouTube nhanh nhất Việt Nam (1 triệu người theo dõi) chỉ trong 20 ngày. Thêm vào đó, Youtuber này còn nhận kỷ lục Guinness Việt Nam khi được xác nhận là “Người phụ nữ là nông dân được Nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam”. Đáng chú ý, trong khoảng ngày 9/6/2019, khi tốc độ đạt 1 triệu sub đầu tiên của bà được xác lập sau 20 ngày, thì một triệu sub tiếp theo bà chỉ mất 1 ngày để phá vỡ kỷ lục của mình (10/6). Hồi cuối tháng 9/2020, kênh YouTube của bà Tân Vlog chính thức cán mốc 4 triệu người theo dõi trên YouTube sau vỏn vẹn hơn một năm “chăm chỉ” đăng video lên Youtube. Bên cạnh kênh Bà Tân Vlog, kênh của 1977 Vlog cũng từng đạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" với chỉ 4 video đều không dài quá 6 phút. Sau 2 tháng và 7 ngày xuất hiện cùng với chỉ 4 video đều không dài quá 6 phút, kênh YouTube của 3 chàng trai gồm Trung Anh, Việt Anh và Văn Tân đã đạt Nút Vàng YouTube một cách ngoạn mục. Kênh YouTube 1977 Vlog trở thành hiện tượng mạng khi cho ra đời hàng loạt vlog lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam như Vợ Chồng A Phủ, Chí Phèo, Lão Hạc,…và tái hiện lại dưới dạng phim cổ điển. Đặc biệt, có thể kể đến là video Spoil phim mới Cậu Vàng cực mạnh lấy cảm hứng từ câu chuyện Lão Hạc bán chó của cố nhà Văn Nam Cao. Đây cũng là đoạn vlog đưa tên tuổi 1977 Vlog thành một trong những kênh YouTube được yêu thích nhất hiện nay. Nếu Bà Tân Vlog gây ấn tượng khi đạt Nút Vàng chỉ trong 1 tháng, thì kênh YouTube của Jack lại càng khủng hơn đạt Nút Vàng nhanh kỷ lục chỉ trong 1 tuần với 2 video. Chỉ sau vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, từ một kênh YouTube mới lập, Jack đã lập kỷ lục khi cán mốc 100.000 người đăng ký nhanh nhất Việt Nam. Kênh YouTube J97 của Jack đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đăng ký theo dõi sau 7 ngày. Như vậy, J97 đã trở thành kênh YouTube nhận nút vàng nhanh nhất Việt Nam, đồng thời đạt thành tích trên chỉ với 2 video.

