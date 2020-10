Bà Tân ủng hộ miền Trung 50 triệu đồng nhưng lại bị dân mạng... ném đá

Không nằm ngoài phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do bão lũ, mới đây Bà Tân Vlog đã có hành động đáng nể, nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Bà Tân đăng tải dòng trạng thái chia sẻ những mất mát với người dân miền Trung, đồng thời thông báo số tiền ủng hộ của mình. "Hướng Về Miền Trung. Đây là tấm lòng của bà và con trai Hưng Vlog góp chút sức giúp đỡ người dân miền trung vượt qua khó khăn. Các cháu hãy chung tay giúp đỡ miền trung nhé", bà viết trong bài đăng. Kèm theo đó là hình ảnh chụp màn hình Bà Tân và con trai quyên góp thành công 50 triệu đồng từ bà và con trai Hưng Vlog. Bài viết của Bà Tân Vlog nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi thu hút hơn 100 nghìn lượt tương tác và bình luận. Ngay sau đó, bà còn đăng tải hẳn một đoạn video ngắn nói về hành động quyên góp này. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng mà bà Tân dành cho đồng bào miền Trung khó khăn. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại...ném đá Bà Tân Vlog và cho rằng đây chỉ là hành động tẩy trắng sau loạt lùm xùm của bà và con trai. "Ai bị dính lùm xùm thì nên ủng hộ nhiệt tình đi nha. Cách lấy lại hình ảnh là đây chứ đâu", "Bà xoá kênh được chưa ạ?", ''Sức mạnh của đồng tiền thật khủng khiếp'',... một số người dùng Facebook để lại bình luận tiêu cực trên bài đăng của bà Tân. Trước những bình luận này, không ít người lên tiếng bênh vực, ''bức xúc'' thay cho bà Tân, đồng thời yêu cầu những tài khoản xoá các bình luận tiêu cực vì có thể làm bà Tân tổn thương khi đọc. Trước đó, bà Tân gây xôn xao khi liên tục tung video mới sau loạt scandal của con trai Hưng Vlog, tỏ rõ vẻ mệt mỏi khi nấu món ăn. Điển hình như mới đây, ở clip "Làm Mâm Trứng Gà Nướng Chấm Muối Tiêu Chanh Siêu To Khổng Lồ" được đăng vào sáng 18/10. Nhiều người xem đã để lại bình luận cho rằng bà Tân ra video quá nhiều, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Ngoài ra, lần làm mâm trứng này của bà Tân được đánh giá là không thành công lắm khi số lượng trứng bị vỡ khá nhiều. Nhưng khi đem mâm trứng lên cho các cháu ăn, ai nấy đều khen ngon một cách khó hiểu Tần suất ra video nhiều ''gây sốc'' của bà Tân kể từ sau khi con trai liên tiếp bị phạt do nội dung video không phù hợp thuần phong mỹ tục. Chỉ trong 1 tháng, Hưng Vlog phải làm việc với các cơ quan chức năng đến 2 lần do đăng tải clip nấu cháo gà nguyên lông và ăn cắp lợn đất, dạy hư trẻ em. Con trai Bà Tân Vlog xóa 157 triệu lượt xem video sau lùm xùm liên tiếp. Sau khi bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt đến 2 lần chỉ trong thời gian ngắn, Hưng Vlog đã lên tiếng nhận lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi trong thời gian tới. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog | VTV24

