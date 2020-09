Apple Watch giá cực rẻ sẽ ra mắt cùng iPhone 12 trong tuần tới

Mới đây, Apple đã ấn định thời điểm ra mắt iPhone 12 vào ngày 15/9 qua hình thức phát trực tuyến do đại dịch COVID-19. Cùng với iPhone 12, Táo khuyết sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới như Apple Watch Series 6 hay iPad Air 2020. Nguồn tin từ leaker nổi tiếng Jon Prosser ngày 12/9 cho rằng Apple sẽ trình làng một phiên bản Apple Watch "giá rẻ" ngay trong sự kiện diễn ra vào hôm 15/9 sắp tới. Cụ thể, Prosser cho biết phiên bản smartwatch giá rẻ của Apple dự kiến sẽ có tên Apple Watch SE với thiết kế tương tự như Apple Watch Series 4, đi kèm cùng 2 kích thước là 40mm và 44mm. Leaker này cũng chia sẻ thêm rằng, với phiên bản này Apple sẽ lược bỏ một vài tính năng như: Không trang bị màn hình Always On Display hay ECG (Electrocardiogram hoặc còn gọi là điện tâm đồ). Điều này giúp cho Apple Watch SE có giá rẻ hơn so với các bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Apple Watch giá rẻ của Apple được cho là sẽ trang bị bộ xử lý chuyển động M9. Bộ xử lý chuyển động này từng được trang bị trên các thiết bị như iPhone 6s, iPhone SE đời đầu và iPad thế hệ thứ năm. Ngoài ra, Apple Watch SE 2020 được cho là sẽ trang bị bộ xử lý chuyển động M9. Bộ xử lý chuyển động này từng được trang bị trên các thiết bị như iPhone 6s, iPhone SE đời đầu và iPad thế hệ thứ năm. Trước đó, thông tin độc quyền từ leaker Apple RUMORs (LEAKs) tqngf tiết lộ cuối năm nay Apple sẽ trình làng mẫu Apple Watch giá rẻ. Mẫu đồng hồ sẽ được làm mới từ Series 3, có thể tương tự như phiên bản Series 1. Về cấu hình, Apple Watch giá rẻ sẽ được trang bị con chip S5 của Apple với bộ nhớ 16GB. Vì đây là phiên bản giá rẻ nên thiết bị chỉ trang bị vỏ nhôm thay vì thép không gỉ. Dù nằm trong phân khúc giá rẻ nhưng mẫu Apple Watch mới này được cho là vẫn trang bị tính năng phát hiện ngã (Fall Detection) chỉ có ở dòng Series 4 và Series 5, và phản hồi xúc giác (Digital Crown). Leaker cũng tiết lộ rằng mẫu Apple Watch giá rẻ sẽ được ra mắt với 2 phiên bản: bản GPS sẽ có mức giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) và bản LTE sẽ có mức giá 299 USD (khoảng 6,9 triệu đồng). Tuy đều chưa được xác thực song mức giá 4,5 triệu đồng được cho là khá hấp dẫn dành cho mẫu đồng hồ Apple Watch mà nhiều người dùng mong đợi. Jon Prosser và Apple RUMORs đều là những leaker nổi tiếng với những dự đoán chính xác về các sản phẩm sắp ra mắt của Apple trước đó. Tháng trước, Apple đã đệ trình một số mẫu Apple Watch chưa được phát hành lên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á - Âu. Số lượng Apple được Apple đăng ký nhiều hơn so với những năm trước, cho thấy khả năng cả Apple Watch Series 6 và Apple Watch phiên bản giá cực rẻ sẽ được công bố vào tuần tới. Apple Watch Series 6 sẽ là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên trên thế giới tích hợp cảm biến đo nồng độ oxy trong máu. Tính năng này cho phép người dùng tự kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân và phát hiện sớm một số bệnh, bao gồm cả COVID-19, mà không cần đến các thiết bị chuyên dụng. Trong khi mẫu iPhone 12 có khá nhiều thông tin xung quanh về kích thước, số lượng các phiên bản và thiết kế thì Apple Watch 6 là sản phẩm khá bí ẩn. Thông tin rò rỉ phổ biến nhất về Apple Watch 6 là việc nó sẽ dùng công nghệ màn hình tương tự như Apple Watch 5. Thử gọi điện trên Apple Watch tại Việt Nam | Zing. Công nghệ

Mới đây, Apple đã ấn định thời điểm ra mắt iPhone 12 vào ngày 15/9 qua hình thức phát trực tuyến do đại dịch COVID-19. Cùng với iPhone 12, Táo khuyết sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới như Apple Watch Series 6 hay iPad Air 2020. Nguồn tin từ leaker nổi tiếng Jon Prosser ngày 12/9 cho rằng Apple sẽ trình làng một phiên bản Apple Watch "giá rẻ" ngay trong sự kiện diễn ra vào hôm 15/9 sắp tới. Cụ thể, Prosser cho biết phiên bản smartwatch giá rẻ của Apple dự kiến sẽ có tên Apple Watch SE với thiết kế tương tự như Apple Watch Series 4, đi kèm cùng 2 kích thước là 40mm và 44mm. Leaker này cũng chia sẻ thêm rằng, với phiên bản này Apple sẽ lược bỏ một vài tính năng như: Không trang bị màn hình Always On Display hay ECG (Electrocardiogram hoặc còn gọi là điện tâm đồ). Điều này giúp cho Apple Watch SE có giá rẻ hơn so với các bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Apple Watch giá rẻ của Apple được cho là sẽ trang bị bộ xử lý chuyển động M9. Bộ xử lý chuyển động này từng được trang bị trên các thiết bị như iPhone 6s, iPhone SE đời đầu và iPad thế hệ thứ năm. Ngoài ra, Apple Watch SE 2020 được cho là sẽ trang bị bộ xử lý chuyển động M9. Bộ xử lý chuyển động này từng được trang bị trên các thiết bị như iPhone 6s, iPhone SE đời đầu và iPad thế hệ thứ năm. Trước đó, thông tin độc quyền từ leaker Apple RUMORs (LEAKs) tqngf tiết lộ cuối năm nay Apple sẽ trình làng mẫu Apple Watch giá rẻ. Mẫu đồng hồ sẽ được làm mới từ Series 3, có thể tương tự như phiên bản Series 1. Về cấu hình, Apple Watch giá rẻ sẽ được trang bị con chip S5 của Apple với bộ nhớ 16GB. Vì đây là phiên bản giá rẻ nên thiết bị chỉ trang bị vỏ nhôm thay vì thép không gỉ. Dù nằm trong phân khúc giá rẻ nhưng mẫu Apple Watch mới này được cho là vẫn trang bị tính năng phát hiện ngã (Fall Detection) chỉ có ở dòng Series 4 và Series 5, và phản hồi xúc giác (Digital Crown). Leaker cũng tiết lộ rằng mẫu Apple Watch giá rẻ sẽ được ra mắt với 2 phiên bản: bản GPS sẽ có mức giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) và bản LTE sẽ có mức giá 299 USD (khoảng 6,9 triệu đồng). Tuy đều chưa được xác thực song mức giá 4,5 triệu đồng được cho là khá hấp dẫn dành cho mẫu đồng hồ Apple Watch mà nhiều người dùng mong đợi. Jon Prosser và Apple RUMORs đều là những leaker nổi tiếng với những dự đoán chính xác về các sản phẩm sắp ra mắt của Apple trước đó. Tháng trước, Apple đã đệ trình một số mẫu Apple Watch chưa được phát hành lên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á - Âu. Số lượng Apple được Apple đăng ký nhiều hơn so với những năm trước, cho thấy khả năng cả Apple Watch Series 6 và Apple Watch phiên bản giá cực rẻ sẽ được công bố vào tuần tới. Apple Watch Series 6 sẽ là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên trên thế giới tích hợp cảm biến đo nồng độ oxy trong máu. Tính năng này cho phép người dùng tự kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân và phát hiện sớm một số bệnh, bao gồm cả COVID-19, mà không cần đến các thiết bị chuyên dụng. Trong khi mẫu iPhone 12 có khá nhiều thông tin xung quanh về kích thước, số lượng các phiên bản và thiết kế thì Apple Watch 6 là sản phẩm khá bí ẩn. Thông tin rò rỉ phổ biến nhất về Apple Watch 6 là việc nó sẽ dùng công nghệ màn hình tương tự như Apple Watch 5. Thử gọi điện trên Apple Watch tại Việt Nam | Zing. Công nghệ