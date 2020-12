Apple rớt hạng thê thảm, Samsung trở thành “ông trùm” smartphone

Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu Gartner, trong quý III năm 2020, Apple đã xuất xưởng 40,6 triệu chiếc iPhone, chiếm 11,1 % thị phần trên toàn thế giới. Số liệu trên đã đẩy Apple từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4 trong top hãng smartphone lớn nhất thế giới. So với cùng kì năm ngoái, mức tăng trưởng của Apple đã giảm 0,6%. Bên cạnh đó, đối thủ của Apple là Samsung đã có mức tăng trưởng kỷ lục cực ấn tượng. Với doanh số 80,8 triệu máy được bán ra trong quý III, Samsung đã xuất sắc chiếm 22% thị phần. Số liệu ấn tượng đã giúp Samsung chiếm vị trí đầu tiên trong top những hãng smartphone lớn nhất thế giới. Số lượng máy bán ra của Samsung cao gấp đôi Apple, tăng 2,2 % so với cùng kì năm ngoái. Mặc dù giảm mạnh 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái, Huawei vẫn giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Với doanh số 51,8 triệu điện thoại thông minh được bán ra, Huawei chiếm 14,1% thị phần smartphone trên toàn thế giới. Điểm bất ngờ của bảng xếp hạng quý III năm 2020 là vị trí thứ 3 của công ty mới nổi Trung Quốc Xiaomi. Xiaomi là thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong quý, lần đầu tiên tăng 34,9% so với Apple với 44,4 triệu smartphone được bán ra và chiếm 12,1% thị phần. Ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là Oppo với 29.9 triệu máy bán ra và 8,2% thị phần. Nhìn chung, thị trường smartphone toàn cầu đã giảm 5,7% so với cùng kì năm ngoái khi sức mua của thị trường giảm dưới tác động của đại dịch COVID-19.

