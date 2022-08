Apple ấn định ngày ra mắt iPhone 14: Khác biệt với mọi năm?

Trong thư gửi giới truyền thông, Apple nhắn kèm thông điệp "Far out". Sau hai năm liên tiếp phải tổ chức trực tuyến, năm nay Apple sẽ mời giới hạn khách tới xem trực tiếp lễ ra mắt iPhone 14 tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên công ty ở Cupertino (Mỹ). Thời gian bắt đầu là 10h ngày 7/9 (0h ngày 8/9 giờ Hà Nội). Người xem có thể theo dõi trực tiếp trên website Apple, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube của hãng. Cũng như các sự kiện trước đây, Apple không hề hé lộ bất kỳ thông tin hay ẩn giấu trong thư mời dấu hiệu nào về sản phẩm sắp ra mắt, nhưng giới công nghệ tin chắc rằng đây sẽ là dịp để Apple trình làng loạt iPhone 14 mới nhất của hãng. Theo các tin tức rò rỉ, iPhone 14 có 4 phiên bản. Trong đó, chiếc iPhone 14 Max với màn hình 6,7 inch sẽ thay thế dòng mini vốn có doanh số kém ấn tượng. Ngoài ra, iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max vẫn sẽ được duy trì. Các thiết bị mới sẽ trang bị camera cải tiến, trong đó các mẫu Pro đắt tiền hơn có phần đục lỗ tròn kết hợp viên thuốc trên đầu màn hình thay vì notch như iPhone hiện tại. Các thiết bị Pro cũng dự kiến đi kèm tính năng màn hình Always On.Bộ đôi iPhone 14 Pro được cho là sẽ sử dụng bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+. Toàn bộ bốn phiên bản iPhone 14 đều có dung lượng RAM 6 GB. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro sẽ sử dụng tiêu chuẩn RAM LPDDR5 mới, cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Bên cạnh đó, phiên bản Pro cũng sẽ được nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48 MP, hỗ trợ quay video 8K cùng nhiều tính năng khác liên quan đến thực tế ảo và thực tế tăng cường. Đồng thời, phiên bản Pro/Pro Max của thế hệ iPhone mới sẽ được thay đổi thiết kế mặt trước. Thay vì kiểu khuyết đỉnh dạng "tai thỏ" quen thuộc từ 2017, hai sản phẩm mới sẽ sử dụng camera dạng viên thuốc, đặt bên trong màn hình. Cùng các mẫu iPhone mới, Apple được dự đoán sẽ giới thiệu Apple Watch Series 8 tại sự kiện Far Out. Mac Rumors cho biết mẫu đồng hồ mới của Táo khuyết được được nâng cấp về pin, có thêm cảm biến nhiệt độ, phát hiện tai nạn. Ngoài ra, công ty có thể phân cấp sản phẩm đeo tay bằng việc ra mắt dòng đồng hồ có hậu tố “Pro”. Thiết bị hướng đến nhóm khách hàng luyện tập chuyên nghiệp, vận động viên. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

