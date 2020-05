Ảnh động vật: Sóc tranh nhau selfie, voi tung tăng “nhảy chân sáo“

Có lẽ với cặp sóc đỏ này chiếc máy ảnh vô cùng to lớn và kỳ lạ, chúng tò mò nghịch ngợm và cảnh tượng này được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Formby, Merseyside, Anh ghi lại. Bức hình ấn tượng trong chùm ảnh động vật vui nhộn khi chú chuột túi kangaroo đỏ bắt chéo chân trước như tự vệ khi đứng trên sa mạc Sturt Stony, New South Wales, Australia. Sử tử hung dữ nổi tiếng là kẻ săn mồi ở châu Phi cũng có ngày bị một con voi đuổi đến mức phải leo lên ngọn cây trốn tránh. Gia đình gấu trắng Bắc Cực vui vẻ chơi đùa trên tuyết ở Manitoba, Canada là một trong những khoảnh khắc đẹp của động vật được nhiếp ảnh gia ghi lại. Một cặp khỉ đuôi sóc xích lại gần nhau để giữ ấm trên cành cây trong vườn thú Prospect, New York, Mỹ. Chuột đồng bị mắc kẹt trên rác nổi gần bờ sông Severn ở Aust Warth, South Gloucestershire, Anh cho thấy thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của thế giới. Cặp cá voi Beluga có vẻ khá thích thú khi cui đùa cùng thợ lặn dưới Biển Trắng ở ngoài khơi Karelia, Nga. Chú voi tại vườn quốc gia Tsavo West, Kenya tung tăng "nhảy chân sáo" trên đồng cỏ. Sóc xám tò mò khám phá ống kính của nhiếp ảnh gia trong công viên Hyde ở London, Anh. Rái cá sông dính đầy tuyết ở mặt khi chơi với người tuyết trong vườn thú Sedgwick ở Witichta, Mỹ - bức ảnh động vật đáng yêu khiến không ít người phải bật cười. Cặp gà trống đực "ngông cuồng" chọi nhau trên đường phố. Chú thỏ rừng nhỏ bé đang ẩn nấp trên cánh đồng tuyết ở một vùng cao nguyên Scotland.

Có lẽ với cặp sóc đỏ này chiếc máy ảnh vô cùng to lớn và kỳ lạ, chúng tò mò nghịch ngợm và cảnh tượng này được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Formby, Merseyside, Anh ghi lại. Bức hình ấn tượng trong chùm ảnh động vật vui nhộn khi chú chuột túi kangaroo đỏ bắt chéo chân trước như tự vệ khi đứng trên sa mạc Sturt Stony, New South Wales, Australia. Sử tử hung dữ nổi tiếng là kẻ săn mồi ở châu Phi cũng có ngày bị một con voi đuổi đến mức phải leo lên ngọn cây trốn tránh. Gia đình gấu trắng Bắc Cực vui vẻ chơi đùa trên tuyết ở Manitoba, Canada là một trong những khoảnh khắc đẹp của động vật được nhiếp ảnh gia ghi lại. Một cặp khỉ đuôi sóc xích lại gần nhau để giữ ấm trên cành cây trong vườn thú Prospect, New York, Mỹ. Chuột đồng bị mắc kẹt trên rác nổi gần bờ sông Severn ở Aust Warth, South Gloucestershire, Anh cho thấy thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của thế giới. Cặp cá voi Beluga có vẻ khá thích thú khi cui đùa cùng thợ lặn dưới Biển Trắng ở ngoài khơi Karelia, Nga. Chú voi tại vườn quốc gia Tsavo West, Kenya tung tăng "nhảy chân sáo" trên đồng cỏ. Sóc xám tò mò khám phá ống kính của nhiếp ảnh gia trong công viên Hyde ở London, Anh. Rái cá sông dính đầy tuyết ở mặt khi chơi với người tuyết trong vườn thú Sedgwick ở Witichta, Mỹ - bức ảnh động vật đáng yêu khiến không ít người phải bật cười. Cặp gà trống đực "ngông cuồng" chọi nhau trên đường phố. Chú thỏ rừng nhỏ bé đang ẩn nấp trên cánh đồng tuyết ở một vùng cao nguyên Scotland.