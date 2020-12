AirPods Pro Lite giá rẻ của Apple sắp ra mắt có đủ tính năng cần thiết?

Một nguồn tin từ những chuỗi cung ứng của Apple đã xác nhận việc hãng này đang tìm giải pháp để sản xuất những chiếc tai nghe Airpods Pro mới đơn giản và có giá thành rẻ hơn nhằm mở rộng thị trường tai nghe không dây của hãng. Theo The Elec, sản phẩm AirPod giá rẻ hiện trải qua quá trình đánh giá chất lượng từ Apple trước khi xuất xưởng trong khoảng 6 tháng đầu năm 2021. Phiên bản "Lite" của AirPods Pro dành cho những khách hàng yêu thích kiểu dáng của tai nghe AirPods Pro, thay vì cần đến những tính năng bên trong như chống ồn chủ động. Mặc dù là AirPod giá rẻ, nhưng chiếc tai nghe mới này vẫn dùng những công nghệ tương tự như Airpods Pro như chip xử xứ H1 hay quy cách đóng gói phụ kiện dạng SIP. Theo dự kiến, Airpods Pro "Lite" sẽ ra mắt trong năm nay, tuy nhiên do doanh số Airpods Pro lại vượt cả mong đợi nên phiên bản "Lite" sẽ ra mắt trong năm 2021. Với việc ra mắt Airpods Pro "Lite", Apple sẽ hoàn thiện dần hệ sinh thái thiết bị Apple giá rẻ gồm có iPhone SE, Apple Watch SE. Giá bán của Airpods Pro "Lite" vẫn chưa được hé lộ nhưng có thể thấp hơn khoảng 20% so với mức 249 USD Airpods Pro hiện tại. Hiện này, dòng AirPods đang duy trì thị phần số một thị trường tai nghe True Wireless trong quý III với 29%. Tuy nhiên, thị phần của Apple đang giảm dần do sự cạnh tranh đến từ các ông lớn như Xiaomi, Samsung, JBL, QCY và các nhà sản xuất khác. Nguồn tin còn tiết lộ thêm, bo mạch tích hợp bên trong AirPods thế hệ mới sẽ được thiết kế kiểu hình vuông đơn giản hơn, dễ sản xuất hơn với thiết kế hình chuột trên AirPods Pro hiện tại. Chống ồn là tính năng lần đầu tiên được Apple đưa lên AirPods và là một trong những điểm nhấn của AirPods Pro. Tai nghe này được trang bị mỗi bên hai micro thu âm, giúp phân tích và tạo ra sóng âm, triệt tiêu các tiếng ồn bên ngoài. Sản phẩm cũng có chế độ Transparency (xuyên âm) để nghe âm thanh bên ngoài trong quá trình sử dụng.

