Airpods 3 sẽ có cú lột xác hoàn toàn, khác hẳn bản tiền nhiệm?

Năm 2019, Apple ra mắt tới 2 phiên bản tai nghe AirPods. Trong khi The New AirPods (AirPods thế hệ 2) nhận không ít gạch đá bởi thiết kế và tính năng không nổi bật, AirPods Pro lại có sự lột xác hoàn toàn mới về cả thiết kế lẫn chất lượng âm thanh đi kèm. Năm 2020, thời điểm các fan Táo đang háo hức chờ đến ngày tận ngắm bộ 4 iPhone 12 sắp ra mắt, thì những thông tin về tai nghe không dây thế hệ mới của Apple cũng được quan tâm không kém. Theo nguồn tin mới nhất từ leaker LeaksApplePro, tai nghe không dây Airpods 3 đang được Apple ấp ủ hứa hẹn sẽ giải quyết được tất cả vấn đề tồn tại trên các mẫu tai nghe cũ. Được biết, LeaksApplePro là người từng tiết lộ không ít thông tin chính xác về các sản phẩm mà Apple chuẩn bị ra mắt. Cụ thể, trong một bài đăng mới nhất trên Twitter, leaker LeaksApplePro cho biết: ''Apple cuối cùng cũng loại bỏ thiết kế của AirPods đời đầu và đời thứ 2 trên AirPods mới''. Điều này giúp các iFan hiểu rằng, AirPods 3 sẽ có cú lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, leaker này không tiết lộ thêm về những thay đổi cụ thể trên mẫu AirPods mới này. Trước đó, một số nguồn tin rò rỉ cho rằng AirPods 3 sẽ có kiểu thiết kế bảng mạch SiP (System-in-Package) thay vì công nghệ SMT hiện tại. SiP sẽ cho phép nhiều thành phần được gắn vào 1 không gian nhỏ hơn tương tự như AirPods Pro. Nói cách khác, với thiết kế mới này tai nghe AirPods sắp tới của Apple có thiết kế nhỏ gọn hơn, và có thêm những tính năng bổ sung khác. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung tính năng khử ồn chủ động và chế độ Transparency (có thể nghe được cả âm thanh bên ngoài) cho AirPods 3. Tháng 6/2020, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã tiết lộ, thế hệ tai nghe AirPods 3 mới của Apple sẽ mang hình dáng thiết kế tương tự như người tiền nhiệm AirPods Pro. Cùng với đó là thông tin: iPhone 12 ra mắt sẽ không đi kèm với bất kì một chiếc tai nghe nào, kể cả tai nghe EarPods thường được tặng kèm trong hộp đựng iPhone. Động thái này của Apple được cho là để thúc đẩy doanh số của tai nghe AirPods, giúp hãng vớt vát lại phần nào doanh số do khoảng thời gian suy thoái bởi dịch COVID-19. AirPods 3 dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng đầu năm 2021.

